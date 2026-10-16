La Xunta contrata la mejora de la climatización en los centros de salud de Serantes y Fontenla Maristany

En el Fontenla Maristany se mejorarán los cuadros eléctricos que alimentan los sistemas de climatización Emilio Cortizas

La Xunta de Galicia acaba de publicar en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por un importe conjunto de 268.905 euros, de las obras de mejora de la climatización y ventilación en los centros de salud ferrolanos de Serantes y de la plaza de España (Fontenla Maristany).

Estos dos centros adscritos al Área Sanitaria de Ferrol verán mejorados sus sistemas de refrigeración en virtud a dos contratos independientes, uno presupuestado en 102.452 euros y otro de 166.452, para los espacios de salud de Serantes y Fontenla, respectivamente.

Tal y como se especifica en el anuncio de licitación, los trabajos deberán ejecutarse con los centros médicos abiertos al público, ya que la actividad asistencial no puede cesar en el transcurso de la obra, por ello la o las empresas que se ocupen de la actuación deberán adaptarse al funcionamiento de cada centro, ajustando los horarios laborales de sus empleados de modo que se garantice el desarrollo de los trabajos así como el funcionamiento de los dos centros de salud ferrolanos, de modo que pueda garantizarse en todo momento la actividad asistencial, que es “prioritaria”.

Plazo

Las empresas interesadas en el procedimiento tienen hasta el próximo cinco de noviembre para presentar sus ofertas. En el caso de Serantes, se dotará al edificio de sistema de climatización y ventilación. Para el Fontenla se precisa instalar un nuevo cuadro eléctrico para las unidades exteriores de climatización (patio) y otros para las plantas 1ª a 3ª para dar servicio a las unidades interiores y los recuperadores de calor.