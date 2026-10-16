Ferrol salda una deuda con “as do molido” en su homenaje a las mujeres del rural

Celebración del Día da Muller Ruiral en el Jofre Daniel Alexandre

No figuran en los libros de historia pero la han construido con sus manos. Son las mujeres del rural, sus labores y oficios con las que este viernes el Concello de Ferrol quiso saldar una deuda y darles su reconocimiento.

Lo hizo por todo lo grande, con un teatro Jofre a rebosar de representantes de todas las parroquias ferrolanas, de muchas mujeres mayores y de otras que acudieron en representación de sus madres y abuelas para que nadie se olvide de que a ellas les debemos dónde estamos.

Ahora, esa memoria ha quedado, además, plasmada en papel e imagen, gracias a la obra que sale a la luz desde la Concejalía de Muller y del arduo trabajo de Catu Martínez –fotografía– y Marta Corral –redacción–.

‘As do molido. Angueiras invisibles das mulleres rurais de Ferrol’ se presentó ayer en el teatro municipal como acto central de la celebración del Día da Muller Rural, que se conmemoró el pasado jueves, y fueron algunas de las que protagonizan el libro las que contaron en el escenario sus vivencias, sus anécdotas entre mucha emoción y risas, porque aunque su vida fue, como ellas mismas reconocen, “de escravas”, también tuvieron grandes momentos de baile y de exaltación de la amistad, en esos momentos de reunión y de convivencia en las parroquias, que ahora echan de menos.

Un momento del coloquio Daniel Alexandre

La edila de Muller, Elvira Miramontes, recordó a las vecinas del rural y los múltiples oficios “de leitera, mariscadoras, costureiras, etc. que coidaron e ensinaron” como mujeres anónimas en épocas complicadas.

La edila se refirió a ese ‘molido’ que se llevaba en la cabeza y que sostenía cargas como ropa, leche o productos para vender en el mercado pero también “esa carga mental de soster unha familia”. Por eso, quiso con este acto redignificar el ‘molido’ y rendir así un homenaje a todas esas mujeres ayer presentes y también a las que, como Marisa y Marisé –fallecidas en el tiempo que duró el proceso de elaboración del libro–, ya no lo están.

En la voz propia de estas mujeres –primero con un vídeo sobre la elaboración de la obra– y después en un pequeño coloquio entre ellas, moderado por la periodista de Diario de Ferrol Marta Corral y con la participación del alcalde, José Manuel Rey, se recordó la Agraria, el trabajo de las lecheras, que comenzaba ya con el “muxido” de las vacas, de las peluqueras –que disfrutaban especialmente con los recogidos para las bodas ‘a lo Grace Kelly’, de las agricultoras que llevaban sus productos a la feria, al mercado o gritándolo por las calles y a muchas otras profesiones que hacían que en la zona rural nunca se pasase hambre ni tampoco se viviese en soledad.

Actuación de las Cantareiras de Gradaílle Daniel Alexandre

El regidor ferrolano –que recordó también a su abuela y la mantequilla que se comía en su casa cuando era niño– hizo hincapié en la vida de estas mujeres que “foron labregas, leiteiras, peixeiras e gardiás da economía doméstica e comunitaria coas que levantaron fogares entre outros moitos oficios e, sen elas, Ferrol e Galicia serían outras”, manifestou o alcalde.

Música y baile

El acto, conducido por la periodista Ada Romero, se convirtió en toda una fiesta, con la actuación de las Cantareiras de Gradaílle, del Real Coro Toxos e Frores, y, como colofón, del dúo formado por los bailarines Jesús Quiroga y Eva Faraldo de Mundo Danza, que dedicaron un aclamado baile a las raíces, a la tierra y, como no, a todas estas mujeres que fueron sustento de familias y que lucharon y se dejaron la piel para que sus hijos e hijas vivieran una vida mejor.

Actuación de Jesús Quiroga y Eva Faraldo C.R.C.

As nais, as nenas, as invisibles, as virxinias –as penélopes, as dependentas, as que limpan, as lavandeiras, as camareiras, as que coidan, as aldeás, as leiteiras, as mariscadoras, as campesiñas–, as bailadoras, as beiras, as depedidas, as emigradas, as rebeldes, as acolledoras, as mulleres rurais... todas ellas tienen su capítulo, su espacio en este libro que sirvió ayer de hilo conductor al homenaje que pone nombre y apellidos a toda esa vida de las parroquias ferroanas en sus representantes, que ya han dejado su huella en familias y amigos pero que ahora la dejan para todos en cada líena y cada página de ‘As do molido’.