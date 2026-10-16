El subteniente Quiza recibe la Cruz al Mérito Naval tras ser nombrado Profesor del Año

Un momento del acto, celebrado en los últimos días en la escuela de especialidades ferrolana Armada

La Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, centro de referencia en la formación técnica y especializada del personal de la Armada en Ferrol, celebró en los últimos días un acto militar de lectura de leyes penales ante el claustro docente, la dotación y el batallón de alumnos. El momento central del evento, como informan desde la Armada, “tuvo lugar con la imposición por parte del Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado, de una Cruz al Mérito Naval, con distintivo blanco, al subteniente Jesús Quiza. Esta condecoración ha sido concedida por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro Sánchez, “por circunstancias de especial oportunidad, con ocasión de su nombramiento como Profesor del Año 2025-2026 de la Armada”.

La Dirección de Enseñanza Naval está impulsando una serie de medidas para poner en valor el papel docente, entre las que destaca la creación de la figura del Profesor del Año de cada escuela de formación y también de la Armada. Igualmente, felicitó al subteniente Quiza “por su excelencia docente, la aplicación de metodologías innovadoras, su contribución a la mejora de los medios de enseñanza y su ejemplar compromiso, liderazgo y espíritu de servicio”.

Un momento del acto de lectura de leyes penales y condecoración Armada

El Almirante Director de Enseñanza Naval, Ramón Pablo Fernández Borra, concluyó dirigiéndose a los alumnos, a quienes instó a aprovechar al máximo las enseñanzas de sus profesores y a mantener una preparación constante, recordando que los conocimientos adquiridos resultan decisivos para afrontar situaciones imprevistas y garantizar el éxito de las misiones operativas.