El Puerto de Ferrol aprueba una línea de suministro eléctrico en la terminal de Mugardos

La planta está desarrollando un proyecto para implementar una línea que le suministre energía J. Meis

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha dado en la jornada de este viernes el visto bueno a la ejecución de una nueva línea de suministro eléctrico de 15 kV en la Terminal de Energía de Mugardos, propiedad del grupo Reganosa.

De este modo, el consejo de administración del organismo portuario aprobó en su última reunión la modificación no sustancial de la concesión, lo que posibilita la realización de las obras que ya han superado el trámite con las autoridades de Industria.

La planta está actualmente desarrollando un proyecto para implementar una nueva línea que le suministre energía. De este modo, contará con una alimentación eléctrica adicional y esto le permitirá incrementar la robustez de su sistema de suministro y mantener su operación en distintos escenarios.

El organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal autoriza así la ejecución de los trabajos que afectan a la zona de servicio del Puerto.

En este caso son la ejecución de 65 metros de canalización subterránea para suministro eléctrico y modificaciones en la subestación de la regasificadora.

En otro orden de cosas, en la reunión del consejo de administración también se dio cuenta de la toma de posesión como vocal del nuevo capitán marítimo, César Pita, en sustitución de su antecesor Ángel del Real y se renovó a Patricio Erhardt como representante de las organizaciones empresariales.

Asimismo, se aprobó el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Navegación y Puerto de los puertos de interés general de Ferrol y San Cibrao que estará presidido por el director de la Autoridad Portuaria, José Ignacio Villar.