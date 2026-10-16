El festival de teatro de marionetas y objetos gratuito Festea se estrena en Ferrol este sábado y continuará hasta noviembre

Jofre Festival Festea Pinocho Daniel Alexandre

La XI edición del festival de teatro de marionetas y objetos Festea se estrena este sábado 17, a las 18.30 horas, en el centro cultural Carvalho Calero, y continuará con espectáculos repartidos por distintos escenarios ferrolanos hasta mediados de noviembre. Aparte del espectáculo inaugural de Manu Mansilla, ‘Monicreques a ceo aberto’, la jornada incluirá una función posterior, a cargo de la compañía Los Titiriteros de Binéfar, que propondrán ‘Juegos y recursos de un Titiritero’.

En el caso de esta segunda pieza, será exhibida a las 20.15 horas en el centro cívico de Canido, y la misma formación volverá a escena el domingo, a las 12.30 horas, en la capilla del Torrente Ballester, con la historia ‘En la boca del lobo’.

La programación de Festea se retomará el próximo fin de semana. El sábado 24, a las 18.30, el centro cívico de Caranza será escenario para la compañía Rodopio d’ideias, que presentará una adaptación de ‘La Odisea’ en la que se combinan marionetas y música tradicional portuguesa. En cambio, el domingo 31, en el Torrente, la protagonista será LaSal Teatro, con ‘O gran traxe’.

Todos los espectáculos son gratuitos y, en el caso de los que tendrán lugar en el Jofre, las invitaciones se podrán retirar en el teatro o ataquilla.com.