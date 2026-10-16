Akafree en concierto en Ferrol y en Pontedeume: dos citas con “lo maravilloso de la improvisación”

Los músicos de Akafree son Fernando Lamas (batería), María Prado (violonchelo), Jorge Frías (contrabajo) y Chefa Alonso (saxo soprano) Cedida

Este sábado 17, el cuarteto de free jazz Akafree hará doble parada en la zona, con un concierto por la noche en Pontedeume, a las 21.00 en El Patio, pero antes, en horario de sesión vermú (12.30 horas, aportación voluntaria), actuará en la sala Urania de Ferrol, la ciudad en la que desde hace poco vive la compositora y saxofonista Chefa Alonso. La líder del proyecto, doctora en Performing Arts por la Universidad de Brunel (Londres) que se distingue por trabajar habitualmente con profesionales de otros sectores como el circo o la poesía escénica, ha conectado con el colectivo local Extrarradios, con quien ya tiene entre manos plantar lo que será la “semilla” de una nueva orquesta de improvisadores.

La idea es ofrecer un taller formativo, previsto a partir de enero, que estará a cargo de la propia Chefa Alonso, con una amplia experiencia en la docencia y en la formación de grandes agrupaciones, tanto en territorio estatal como del extranjero. “No solo son orquestas de músicos, el músico es lo fundamental, pero me gusta mucho lo multidisciplinar”, adelanta.

Cuarteto

La formación de Akafree ha cambiado a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria, empezando en Madrid y pasando incluso por un período en formato trío en Londres. Actualmente, el saxo soprano de Chefa Alonso suena con el contrabajo de Jorge Frías, ambos integrantes desde el inicio, con el violonchelo de María Prado y la batería de Fernando Lamas. Juntos presentan su último disco, ‘Siete llaves para la libertad’, en una etapa en la que “estamos más entregados a la improvisación libre”, por lo que los temas y melodías escritas se combinan con una parte espontánea, que “viene de la propia música, de la escucha y de la propuesta de cada uno”.

Según la compositora, “los músicos improvisadores desarrollamos un lenguaje y también unas habilidades para ponerlo en un contexto colectivo, es decir, poder hablar, entre comillas, con otros instrumentistas, que es lo maravilloso de la improvisación libre”, valora, en referencia a lo universal de unos códigos comunes, independientemente del idioma.

Contexto

“Nos encantan los sitios pequeños, estar cerca de la gente y la manera de escuchar música, no los macrofestivales estos de 30.000 personas que a mí me angustian”, valora Chefa Alonso, que en cualquier caso lamenta “la falta de interés de las instituciones culturales en apoyar este tipo de propuestas”, que además vienen con un bagaje de categoría. La artista aclara que “es muy complicado en todos lados, en Madrid también”, conseguir que una formación como esta pueda tocar en grandes teatros y, sumado a la falta de ayudas a las salas, “como tenían antes”, solo queda “arriesgarte a ir a entrada”, algo factible para músicos locales pero no para grupos con gente que debe desplazarse cientos de kilómetros.

Chefa Alonso concreta la pertinencia de que “en Ferrol, ya que es la ciudad en la que vivo, miraran un poquito más qué gente hay haciendo cosas a las que se les podría ayudar”, apuntando a una gran variedad de actividades creativas. “Hay que proteger también un poquito las cosas originales y pequeñas”, reivindica, apelando además al propio sector, que últimamente no pone “ningún interés en los grupos que tocan música original y desde la improvisación, que es la esencia del jazz”.