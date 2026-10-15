Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Un conservatorio con un profesorado muy valorado: Alma Cendán y Xabier Doural, del CMUS ferrolano

La vicedirectora está nominada a mejor docente de España y el músico y profesor ha conseguido el premio World Soundtrack Awards

Redacción Ferrol
15/10/2026 23:24
xan viaño profesor premiado
Xabier Doural ha recibido el premio World Soundtrack Awards
CMUS
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La profesora y vicedirectora del Xan Viaño de Ferrol, Alma Cendán ha resultado finalista de los Premios Educa Abanca 2026 al Mejor Docente de España, en la categoría de Educación No Formal –docente de centro educativo con titulación oficial–. 

El CMUS Xan Viaño de Ferrol celebra el Erasmus Days, una semana dedicada a la internacionalización

Más información

Es una de los tres profesores gallegos que están nominados entre los ocho finalistas a nivel nacional. 

Premio

Por otra parte, el profesor Xabier Doural ha recibido el premio World Soundtrack Awards, en la categoría de Best Composition by a Young Composer, en Gante –Bélgica–.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620