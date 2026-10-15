Un conservatorio con un profesorado muy valorado: Alma Cendán y Xabier Doural, del CMUS ferrolano

Xabier Doural ha recibido el premio World Soundtrack Awards CMUS

La profesora y vicedirectora del Xan Viaño de Ferrol, Alma Cendán ha resultado finalista de los Premios Educa Abanca 2026 al Mejor Docente de España, en la categoría de Educación No Formal –docente de centro educativo con titulación oficial–.

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Es una de los tres profesores gallegos que están nominados entre los ocho finalistas a nivel nacional.

Premio

Por otra parte, el profesor Xabier Doural ha recibido el premio World Soundtrack Awards, en la categoría de Best Composition by a Young Composer, en Gante –Bélgica–.