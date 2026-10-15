Parque Ferrol amplía su oferta comercial con la primera tienda de MGI en la ciudad

La tienda ya está lista esperando los primeros clientes Daniel Alexandre

El centro comercial Parque Ferrol de O Boial amplía su oferta con una nueva cadena de tiendas que se instala en el lugar que ocupaba Lidl antes de su traslado. Se trata de la firma MGI, que desembarca en la ciudad naval con su primera tienda, que se inaugurará este viernes, a las 10.00 horas, para lo cual pone en marcha una campaña por la que regalará 300 obsequios a los primeros visitantes que acudan a la apertura.

La nueva Tienda MGI ofrecerá una amplia selección de productos para el hogar, desde decoración a menaje, cocina, pequeños electrodomésticos, artículos para mascotas y juguetes de las mejores marcas, todos, como indican desde MGI, “con los precios redondos que caracterizan a la marca”. La mayoría de los productos de la firma son de cinco, 10, 15 y 20 euros.

Con esta primera apertura en Ferrol –tendrá un horario de 10.00 a 22.00, de lunes a domingo–, Tiendas MGI instala su quinto punto de venta físico en la comunidad gallega y refuerza su contribución con la creación de empleo local y acercando su modelo de precios económicos.

La apertura de la nueva tienda en Ferrol coincide con la proximidad del inicio de la campaña de Navidad, por lo que, explican desde la firma, el protagonismo pasa a ser de los juguetes, ya que la tienda incluirá una variada oferta para todas las edades.

Tiendas MGI es una empresa española, con orígenes en Ronda, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la venta de artículos para el hogar y juguetes. Cuando concluya este año, la marca rozará los 100 puntos de venta físicos en el territorio español.

La apertura del nuevo establecimiento ha supuesto la creación de seis puestos de trabajo, con contrato indefinido y turnos rotatorios, a los que se inscribieron en su momento 1.134 personas.