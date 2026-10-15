Nueva concentración del personal civil del Ministerio de Defensa ante la sede de Hacienda

Imagen de una protesta anterior del personal civil Jorge Meis

El personal civil del Ministerio de Defensa de Ferrol está llamado a una nueva concentración convocada por la CIG, el próximo miércoles 21 de octubre, a las 11.00 horas.

En el caso de la ciudad naval, el acto tendrá lugar ante la sede de la Agencia tributaria, con el fin de visibilizar que la solución al problema laboral no recae únicamente en Defensa, sino que afecta de forma directa a Hacienda, con la autorización del crédito presupuestario necesario, tal y como apuntan los convocantes.

Desde la formación sindical convocante explican que en la última reunión de la Mesa Delegada de Negociación, Defensa se comprometió a remitir a Hacienda el expediente de mejora retributiva corresponsal la 2026, en iguales condiciones que la gratificación salarial ofrecida el año pasado. La autorización de Hacienda se confirmó la semana pasada, y esta gratificación debería comenzar a abonarse en la nómina de octubre.

La CIG valora este avance pero explica que el personal civil precisa constatar que la mejora se haga efectiva en las nóminas y que quede integrada de manera estable en sus condiciones económicas, sin depender de autorizaciones anuales que mantienen al personal en incertidumbre.