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Sanidad

Los escolares de la comarca participan desde esta semana en el piloto contra la gripe

El año pasado fueron dos centros educativos y este año son cuatro los que participan en el estudio de la Xunta

Redacción Ferrol
15/10/2026 19:09
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Una de las alumnas del CEIP Cruceiro de Canido recibiendo la vacuna intranasal 
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Cerca de un millar de escolares (992) de la comarca tomarán parte este año en el programa piloto de vacunación infantil frente a la gripe, puesto en marcha por la consellería de Sanidade, en colaboración con la de Educación, tal y como se había avanzado ya días atrás por el conselleiro Antonio Gómez Caamaño. 

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó ayer a uno de los cuatro centros escolares de la zona que toman parte en la campaña para conocer de primera mano el desarrollo de la primera jornada de inmunización en el CEIP Cruceiro de Canido. Aneiros estuvo acompañada por la subdirectora de Enfermería del Área Sanitaria de Ferrol, Begoña Vidal, y de los directores territoriales de Educación y Sanidade, Santiago Freire y Cristina Pérez, respectivamente. 

En este centro del barrio alto de Ferrol un equipo de enfermería se encargará de inmunizar, de forma voluntaria, a alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y todos los cursos de Primaria, es decir, niños y niñas de entre 3 a 11 años. Asimismo, se hará lo propio en otros tres colegios más, CEIP de Ponzos, CEIP de San Xoán de Filgueira y el CPR Sagrado Corazón. El objetivo es alcanzar una cobertura del 60% del alumnado matriculado en los 75 centros educativos de Galicia que participan en el programa piloto, que pretende cubrir a 26.536 menores gallegos, facilitando el acceso a la vacuna a la población infantil y aumentar la cobertura frente al virus de la gripe. 

El formato de inoculación no requiere de agujas ni pinchazos, ya que se trata de una administración intranasal que resulta indolora y mucho más cómoda para los niños. 

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