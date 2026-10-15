La II Feira de Formación e Educación de Ferrol se celebrará el 18 de noviembre en el auditorio Álvaro Lamas

Feira de formación e educación Emilio Cortizas

Tras el éxito alcanzado en la primera edición, con la participación de más de 1.200 alumnos y alumnas de distintos centros educativos de Ferrol y comarca, llegará en noviembre la II Feira de Formación e Educación, que este jueves fue presentada en el Concello por el alcalde, José Manuel Rey, y la vicerrectora de Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares. La cita será el día 18 del próximo mes de noviembre en el auditorio Álvaro Lamas.

Rey Varela subrayó que esta nueva convocatoria supone “un paso máis na consolidación dun proxecto que naceu coa vocación de medrar, de sumar a colaboración de máis universidades e centros e de ofrecer novas oportunidades á mocidade da nosa contorna”.

Por su parte, la vicerrectora, Ana Ares, animó “a toda a cidadanía e, especialmente, ao alumnado e ás súas familias, a participar nesta segunda edición da feira, que queremos que sexa un lugar para resolver dúbidas, compartir experiencias e descubrir camiños para construír o futuro”. Recordó, asimismo, que elegir un itinerario académico o profesional es una de las decisiones más importantes a las que se enfrentan y, por ello, es fundamental ofrecerles información, orientación y herramientas que les permitan tomar decisiones con confianza y conocimiento.

Programa

El auditorio de Ferrol Álvaro Lamas acogerá un total de 19 stands en los que estarán representadas las tres universidades públicas gallegas – la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidade de Vigo (UVigo) y la Universidade da Coruña (UDC) – junto con la UNED Ferrol y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).

A nivel nacional participarán la Universidad Europea, la Universidad de Navarra, la Universidad Nebrija y el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad). También tendrán un espacio el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la Escuela Superior Marcelo Macías, Atlantic Air Academy, Air Hostess Coruña y EF Business School.

La feria contará también con la participación de la Policía Local de Ferrol, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y el parque de bomberos de la ciudad, ampliando así las posibilidades de orientación hacia diferentes ámbitos profesionales.

O futuro da mocidade ilumínase no Auditorio de Ferrol coa primeira Feira de Formación e Educación Más información

Esta cita está dirigida especialmente al alumnado de 4° de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional, que se encuentra en un momento decisivo para escoger su futuro académico y laboral.

El objetivo es que los estudiantes puedan conocer de primera mano las distintas alternativas a su alcance, resolver dudas e identificar aquellas opciones que mejor se adapten a sus intereses, capacidades y aspiraciones.

Los centros educativos interesados en participar podrán solicitar la asistencia de su alumnado a través de la dirección electrónica educacion@ferrol.es, antes de 11 de noviembre. La visita de los centros se desarrollará en el horario reservado para ellos, de 9.30 a 14.00 horas.

Por la tarde, la feria estará abierta al público en general, de 16.00 a 18.00 horas