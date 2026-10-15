La empresa nacional ferroviaria de la India se interesa por las obras de conexión del puerto de Ferrol

Visita al puerto de Ferrol Cedida

Altos cargos de la empresa ferroviaria nacional de la India, Western Railway India, visitaron las obras que se están ejecutando para proceder a la conexión ferroviaria del puerto de Ferrol. La delegación estaba interesada especialmente en el sistema utilizado en la ejecución de la superestructura de vía.

El recorrido comenzó en la entrada del puerto interior y transcurrió por el viaducto sobre la ensenada de A Malata hasta la boca del túnel de A Graña. En el transcurso de la visita, técnicos de la empresa Pandrol, propietaria del sistema QTrack aplicado en la obra, fueron los encargados de explicar las características del mismo y las ventajas que supone tanto a nivel constructivo como en lo relativo al mantenimiento de la infraestructura.

Como indican desde la firma, se trata de un sistema vía embebida sin balasto que proporciona al carril un soporte completo sin necesidad de traviesas convencionales y que permite el control de las vibraciones alargando la vida útil de la vía.

Pandrol es una compañía internacional de referencia en la ingeniería ferroviaria y eligió la obra que se está realizando en el puerto de Ferrol como uno de los proyectos más destacados en los que se está aplicando esta técnica.

Estado de las obras

Las obras de la conexión que unirá el puerto interior y el exterior se encuentran en su recta final, esperando que puedan concluirse a principios del próximo año.

Actualmente, está ya prácticamente concluida la colocación de la superestructura de vía en el viaducto sobre la Malata y se avanza en el túnel con los trabajos de las instalaciones no ferroviarias.

También están a punto de finalizar la obra de renovación de la vía que discurre adosada a las naves por la calle principal de la red interior del puerto y están ya terminadas la vía de espera y la renovación de las vías del ramal de acceso en el ámbito de titularidad de la Autoridad Portuaria.