La AECC sale de nuevo a las calles para visibilizar el Día Mundial del Cáncer de Mama

Una marea de voluntarios volverá a salir a las calles Jorge Meis

Una año más, la delegación local de la AECC volverá a hacer visible en la calle la lucha contra el cáncer, en concreto el de mama, al conmemorarse en la jornada del lunes 19 el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Así, durante la mañana de este viernes voluntarios de la entidad se situarán delante del Casino Ferrolano, en la plaza de España y en la carretera de Castilla, a la altura de la farmacia Isabel Campo, con sus stands informativos en los que se venderá también material solidario con la finalidad de recaudar fondos para sus numerosas causas.

También el centro comercial Odeón acoge este viernes un stand de la AECC que se ubicará en la plaza redonda del espacio comercial, situada en la planta baja, y que permanecerá operativo de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Como en anteriores ocasiones, hasta la zona se desplazarán directivos y voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de la zona, quienes ofrecerán información sobre los recursos disponibles en la entidad y pondrá a la venta material de su merchandising (llaveros, paraguas, neceseres, abanicos y gafas de sol, entre otros enseres). La recaudación por la venta de estos productos se destina a la investigación y a financiar los servicios que la asociación presta a pacientes y sus familiares en las diferentes delegaciones.

Carrera de noviembre

El próximo domingo 8 de noviembre la marea verde volverá a llenar el Cantón de Molíns para tomar parte en la XIII edición de la carrera y andaina “Ferrol en marcha contra o cancro”. La junta local confía en que esta edición se supere la cifra récord de 5.000 participantes, dado que el año pasado se estuvo muy cerca.

Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la web Carreirasgalegas.com o de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol (C/ Tierra, 5), de lunes a jueves de 9.00 a 17.00 horas (horario ininterrumpido) y los viernes de 9.00 a 14.30 horas.

El precio de participación es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 14 años. Las personas inscritas recibirán además la camiseta oficial del evento, garantizada hasta agotar existencias.

La entrega de dorsales y camisetas para la carrera –cinco kilómetros– se realizará el día antes del evento, sábado 7 de noviembre, en el Decathlon de Ferrol de 10.00 a 19.00 horas.

La AECC atendió en 2025 a 22.827 mujeres con cáncer de mama en toda España, 878 de ellas solo en la provincia coruñesa, cifra en la que se incluye el Área Sanitaria de Ferrol. La entidad destina anualmente más de 32 millones de euros a la investigación de esta enfermedad, que es el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia en España. Se prevé que en 2026 38.000 personas sean diagnosticadas.