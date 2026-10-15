El PSOE valora que "Ferrol terá voz directa no Parlamento", con la candidatura de Julián Reina al Congreso

Julián Reina en una imagen de archivo Archivo

Las listas que el PSOE presentara para las elecciones generales en la provincia de A Coruña se votaron este miércoles en el comité provincial y, más allá de la cabeza de lista, Obdulia Taboadela, subdelegada de Gobierno, la ciudad Ferrol se sitúa representada en el número 2, con el concejal Julián Reina Villalón.

En cuanto al Senado, la lista estará encabezada por Sindo Guinarte y en el número 3 figura un valdoviñés, Alejandro Antonio García Sousa (Valdoviño).

La comarca completa su presencia en las listas provinciales tanto al Congreso como al Senado con el suplente número 10, Diego García Legarra (Pontedeume), en la lista que encabeza Taboadela, y con los suplentes Montserrat García Chavarría (As Pontes), Manuel Santiago Pérez (Ferrol), Silvia María de Arriba Fernández (Narón) y Carlos Pernas Fraguela (Cariño).

Una vez dados a conocer los integrantes de la candidatura provincial, desde la agrupación socialista de Ferrol se hizo hincapié en la presencia de representantes locales: Julián reina, como número 2 de la lista al Congreso de los diputados y Manuel Santiago, como suplente en la candidatura al Senado.

El secretario general de la formación local, Ángel Mato, mostró este jueves su satisfacción por la designación de Reina, algo que, indicó, “ademais da súa valía, mostra tamén o peso do socialismo ferrolán dentro do partido".

También se refirió al alcance futuro de esa designación, explicando que en la agrupación se valora mucho la posibilidad de tener representación propia en las Cortes Generales, pero "valoramos moito máis o feito de que Ferrol contará cun deputado que defenderá os intereses da cidade por riba de todo. Ferrol terá voz directa no Parlamento", indicó Mato.

Julián Reina Villalón (Málaga, 1984) es portavoz de la ejecutiva local y secretario de formación y urbanismo. Ejerce como concejal en el Concello de Ferrol desde 2019 y en el mandato socialista, con Ángel Mato como alcalde, ejerció las responsabilidades de Urbanismo y Contratación, entre otras áreas.

Senado

Mato celebró también la inclusión de Manuel Santiago en la lista para la Cámara Alta. “Non só ten unha traxectoria longa e destacada tanto no partido coma no ámbito sindical. O seu compromiso compróbase co traballo constante que desenvolve na executiva local”.

Santiago ocupa la secretaría de acción electoral y función pública y, entre 2007 y 2011, coincidió como concejal con el propio Mato durante el mandato del alcalde socialista Vicente Irisarri.