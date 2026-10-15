Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El CMUS Xan Viaño de Ferrol celebra el Erasmus Days, una semana dedicada a la internacionalización

Este viernes se presentarán los proyectos Erasmus y actuará el Peque Coro in crescendo

Redacción Ferrol
15/10/2026 23:13
Actividad en el Xan Viaño
Archivo
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El CMUS Profesional Xan Viaño de Ferrol se suma un año más a la celebración de los Erasmus Days, una iniciativa que pone en valor el programa Erasmus+ y las oportunidades de movilidad, formación y cooperación que ofrece a la comunidad educativa. 

Con motivo de esta celebración, el conservatorio ha desarrollado a lo largo de esta semana diferentes actividades relacionadas con la internacionalización del centro, la difusión de los proyectos europeos en los que participa y el intercambio de experiencias vividas por su alumnado y profesorado durante las movilidades realizadas en el marco de los diferentes proyectos Erasmus+.

xan viaño profesor premiado

Un conservatorio con un profesorado muy valorado: Alma Cendán y Xabier Doural, del CMUS ferrolano

Más información

Estos días tuvieron una especial relevancia las experiencias de los docentes y estudiantes que participaron en las internacionales, ya que permitieron conocer de primera mano el valor de estas experiencias tanto desde el punto de vista académico y artístico como personal y cultural.

Este viernes, proyectos y música

Como cierre de la semana de los Erasmus Days, en la tarde de este viernes, a las 19.30 horas, tendrá lugar en el Auditorio José Arriola del CMUS Profesional Xan Viaño un acto abierto a toda la comunidad educativa y al público en general. Durante el encuentro se presentarán los proyectos Erasmus+ que el centro está desarrollando actualmente y las nuevas propuestas de internacionalización que se llevarán a cabo en el futuro.

El acto contará, además, con la participación del Peque Coro in crescendo, que pondrá el broche final a la jornada con un concierto. Será así una celebración en la que la música será también un punto de encuentro entre culturas, personas y experiencias.

Desde el CMUS Profesional Xan Viaño animan a toda la comunidad educativa, a las familias y a la ciudadanía de Ferrol a acompañarlos en esta celebración y a conocer más de cerca el trabajo de internacionalización que se está desarrollando en el centro a través del programa Erasmus+ que permite la relación de alumnado de Ferrol con otras nacionalidades

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620