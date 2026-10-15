El CMUS Xan Viaño de Ferrol celebra el Erasmus Days, una semana dedicada a la internacionalización

Actividad en el Xan Viaño Archivo

El CMUS Profesional Xan Viaño de Ferrol se suma un año más a la celebración de los Erasmus Days, una iniciativa que pone en valor el programa Erasmus+ y las oportunidades de movilidad, formación y cooperación que ofrece a la comunidad educativa.

Con motivo de esta celebración, el conservatorio ha desarrollado a lo largo de esta semana diferentes actividades relacionadas con la internacionalización del centro, la difusión de los proyectos europeos en los que participa y el intercambio de experiencias vividas por su alumnado y profesorado durante las movilidades realizadas en el marco de los diferentes proyectos Erasmus+.

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Estos días tuvieron una especial relevancia las experiencias de los docentes y estudiantes que participaron en las internacionales, ya que permitieron conocer de primera mano el valor de estas experiencias tanto desde el punto de vista académico y artístico como personal y cultural.

Este viernes, proyectos y música

Como cierre de la semana de los Erasmus Days, en la tarde de este viernes, a las 19.30 horas, tendrá lugar en el Auditorio José Arriola del CMUS Profesional Xan Viaño un acto abierto a toda la comunidad educativa y al público en general. Durante el encuentro se presentarán los proyectos Erasmus+ que el centro está desarrollando actualmente y las nuevas propuestas de internacionalización que se llevarán a cabo en el futuro.

El acto contará, además, con la participación del Peque Coro in crescendo, que pondrá el broche final a la jornada con un concierto. Será así una celebración en la que la música será también un punto de encuentro entre culturas, personas y experiencias.

Desde el CMUS Profesional Xan Viaño animan a toda la comunidad educativa, a las familias y a la ciudadanía de Ferrol a acompañarlos en esta celebración y a conocer más de cerca el trabajo de internacionalización que se está desarrollando en el centro a través del programa Erasmus+ que permite la relación de alumnado de Ferrol con otras nacionalidades