El centro cívico de Canido acoge el acto de homenaje a Rafael Aguirrebengoa este viernes

El homenajeado, fallecido el pasado verano y vecino de Canido Cedida

Las entidades ASC Muíño do Vento, la Asociación Veciñal de Canido y la Sociedade Recreativa e Deportiva del barrio promueven el homenaje a Rafael Aguirrebengoa, fallecido el pasado mes de julio.

Recordarán su figura, tanto la del amigo y familiar como la de la “persoa comprometida coa loita sindical e social, coa difusión da nosa cultura, coa súa aposta pola paz e contra a guerra e defensor dos dereitos humanos e dos pobos e crítico co xenocidio que está a sufrir o pobo palestino”, trasladan.

El acto está fijado para este viernes, 16 de octubre, a partir de las 20.00 horas en el centro cívico de Canido. Desde las tres asociaciones convocantes se anima a la ciudadanía a participar en el acto de reconocimiento en memoria de Aguirrebengoa, cuyo acceso es libre.