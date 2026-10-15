Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El centro cívico de Canido acoge el acto de homenaje a Rafael Aguirrebengoa este viernes

El acto está fijado para las 20.00, con entrada libre

Redacción Ferrol
15/10/2026 00:45
El homenajeado, fallecido el pasado verano y vecino de Canido
El homenajeado, fallecido el pasado verano y vecino de Canido
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las entidades ASC Muíño do Vento, la Asociación Veciñal de Canido y la Sociedade Recreativa e Deportiva del barrio promueven el homenaje a Rafael Aguirrebengoa, fallecido el pasado mes de julio. 

Recordarán su figura, tanto la del amigo y familiar como la de la “persoa comprometida coa loita sindical e social, coa difusión da nosa cultura, coa súa aposta pola paz e contra a guerra e defensor dos dereitos humanos e dos pobos e crítico co xenocidio que está a sufrir o pobo palestino”, trasladan. 

El acto está fijado para este viernes, 16 de octubre, a partir de las 20.00 horas en el centro cívico de Canido. Desde las tres asociaciones convocantes se anima a la ciudadanía a participar en el acto de reconocimiento en memoria de Aguirrebengoa, cuyo acceso es libre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620