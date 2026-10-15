El BBVA renueva sus instalaciones en la oficina ferrolana del Callao

Inauguración de la renovada oficina de El Callao este miércoles Cedida

El BBVA inauguraba este miércoles su renovada oficina ubicada en la plaza del Callao, en Ferrol, donde han incorporado espacios privados para los clientes de Global Wealth y reforzado las zonas destinadas a la atención personalizada de pymes y usuarios 'retail'.

Explican desde la corporación bancaria que la reforma les ha permitido avanzar en la accesibilidad de una sucursal que inauguró la directora de la Territorial Noroeste, Guadalupe Hernández, acompañada del director de la Zona Galicia Norte de BBVA, Daniel Miguel, y su homólogo en el Centro de Banca de Clientes en Ferrol, Gonzalo Grasa.

Junto a ellos, medio centenar de usuarios pudieron conocer de primera mano las renovadas instalaciones, de las que ha resaltado Hernández que "se adaptan a las necesidades de asesoramiento financiero de nuestros clientes, ofreciéndoles un entorno más personal y adecuado para acompañarlos en sus momentos vitales o en sus proyectos empresariales".

Además, ha remarcado que "el espacio físico complementa las posibilidades que ofrecen los canales digitales de BBVA en aquellas decisiones en las que los clientes demandan un acompañamiento más cercano y especializado". En este sentido, una de las principales novedades es la incorporación de salas para Global Wealth, la propuesta global que integra bajo una misma identidad a los segmentos Premium, Private Banking y Ultra High Net Worth (UHN).

Estos espacios garantizan un entorno más reservado para el asesoramiento y la planificación, enmarcándose, subrayan desde la corporación, en la evolución del modelo BBVA para sus clientes con un mayor patrimonio.