Condenado a tres años y nueve meses de prisión por vender pastillas abortivas por internet desde Narón

El individuo fue denunciado por una farmacia de Ferrol tras actuar hasta en nueve oficinas de la provincia Archivo

El Tribunal de Instancia de Ferrol ha condenado a tres personas acusadas de vender más de 5.000 pastillas con finalidad abortiva. El principal encausado, militar de profesión, ha sido condenado a tres años y nueve meses de prisión por un delito continuo de falsedad en documento oficial y estafa. A los otros dos acusados se les ha condenado, como cómplices del delito contra la salud pública, a un año y medio y a dos años de cárcel, respectivamente.

La venta de los comprimidos les pudieron reportar unos ingresos de entre 50.400 euros y 100.800 euros, pues cobraban entre 10 y 20 euros por cada pastilla.

El principal sospechoso admitió haber actuado con la ayuda de su pareja y de su hermano, quienes ofrecían el medicamento en páginas de anuncios de Internet y redes sociales. Realizaban envíos desde Narón a múltiples localidades de toda España, detectándose unos 660 envíos entre febrero de 2019 y junio de 2023.

La jueza de la plaza 1 de la sección penal relata que el acusado adquirió entre enero de 2019 y abril de 2023 de 5.040 comprimidos y que hasta enero de 2021, logró que varios médicos le prescribiesen el medicamento hasta en 70 ocasiones, empleando las recetas que le facilitaba el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. En algunos de esos casos era el propio condenado el que rellenaba el nombre del fármaco en las recetas. A partir de febrero de 2021, cubrió otras 56 recetas, empleando un sello creado fraudulentamente. Compró envases hasta en nueve farmacias de la provincia hasta que fue denunciado por el titular de una de Ferrol, en mayo de 2023. El perjuicio causado al Instituto Social de las Fuerzas Armadas ascendió a 704,12 euros.