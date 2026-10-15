Cofer organiza con el Concello un curso de herramientas digitales y ciberseguridad

Afundación charlas COFER Daniel Alexandre

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–, en colaboración con el Concello de Ferrol, organiza el curso ‘Ferramentas dixitais e ciberseguridade’, con una duración total de 20 horas. Se trata de una acción formativa gratuita dirigida a personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y desempleadas.

El curso tiene como objetivo mejorar las competencias digitales de las personas participantes, facilitando el uso de herramientas y servicios digitales de utilidad tanto en el ámbito profesional como en el personal, así como promover buenas prácticas para una utilización más segura de la tecnología.

La actividad se desarrolla en la modalidad de teleformación, sin aula virtual, lo que permite a los participantes adaptar los horarios y la carga lectiva –tiene una duración estimada de una hora diaria– a sus necesidades. La formación será impartida por Tagenata.

El programa formativo se estructura en tres bloques. El primero está dedicado al Cloud computing y abordará el uso de servicios de almacenamiento y trabajo en la nube, como Google Drive, Microsoft OneDrive y Dropbox, con una duración de 10 horas. El segundo se centrará en la creación y edición de documentos PDF mediante software libre, con cinco horas lectivas. Las cinco horas restantes se dedicarán a la ciberseguridad para usuarios con contenidos relacionados con la creación de contraseñas seguras, la doble autentificación y las copias de seguridad.

Objetivos

La iniciativa busca contribuir a la mejora de las competencias digitales y a la adquisición de conocimientos prácticos que permitan aprovechar las posibilidades de las herramientas tecnológicas y reforzar la seguridad en su uso cotidiano. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas.

Las personas interesadas pueden formalizar su solicitud a través del formulario de inscripción disponible en la web de Cofer y, para obtener más información, las personas interesadas también pueden ponerse en contacto con los teléfonos 981 333 305 y 981 333 322.