Bienvenidas, nabizas: la verdura que anuncia el invierno ya está en el mercado de Ferrol

Imagen de archivo de Isabel Lama en A Estiba da Vella Jorge Meis

Puede que el tiempo siga loco y uno puede salir de casa en otoño, comer en verano, merendar en primavera y regresar de noche con temperaturas cada día más frescas, pero el cuerpo de los gallegos lo sabe: ya hace falta un caldo. Y como para los grelos todavía quedan meses y unas cuantas heladas, la verdura más madrugadora, la nabiza, es una sustituta de excepción.

Lo saben muy bien en A Estiba da Vella, en el mercado central de A Magdalena, donde este miércoles, con Chus Lama al otro lado del mostrador, despacharon todas las madas de las que disponían. En su caso, donde se cuida de forma muy especial el origen de las frutas y verduras, les llegan desde el municipio de Miño. Otras de las que vienen desde cerca son las coliflores del país que, como confirma la placera, siguen triunfando en la mesa en uno de los platos más sencillos: cocida con patata y una ajada por encima.

La vitamina

Como la naturaleza es sabia, va ofreciendo, cada temporada, los frutos que aportan aquello que más necesita el cuerpo. Por eso, con la llegada del frío y la flojera del sistema inmunitario, la llegada de los cítricos es una bendición.

En el caso de A Estiba ya tienen mandarina de origen español, “tanto la pequeñita como la grande, que están muy buenas”, valora Chus, señalando además que todavía guardan algunos tesoros del verano en forma de tomates. “Son de aquí, hay que aprovechar porque serán los últimos. Después ya vendrán de Almería, pero aun los tenemos, tanto el rojo como el azul”, advierte.

Asimismo, en sus estanterías se asoman de nuevo, un otoño más, las granadas, y también los esperados caquis, que también van a buscar a los proveedores más cercanos. Tampoco se quiere olvidar Chus Lama de los pexegos y otras frutas de hueso que son más tardías y están de temporada.