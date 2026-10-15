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Ferrol

Aneiros visitó una instalación fotovoltaica particular que recibió ayuda de la Xunta

En su última convocatoria, esta línea de ayudas tuvo un presupuesto de dos millones cofinanciados por los Feader

Redacción Ferrol
15/10/2026 00:47
Aneiros conversando con el vecino de Serantes beneficiario de la ayuda
Aneiros conversando con el vecino de Serantes beneficiario de la ayuda
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La delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este miércoles una instalación de paneles solares en una vivienda de la parroquia ferrolana de Serantes para conocer de primera mano el resultado de su colocación, que contó con la ayuda del gobierno gallego para proyectos de energía fotovoltaica en el sector residencial, de ámbito no urbano, que convoca la Consellería de Economía e Industria a través del Inega. 

En concreto, este vecino percibió una subvención de 6.000 euros para la instalación de nueve paneles de 5,45 kilovatios, con un inversor y una batería de cinco. Aneiros, que estuvo charlando con el beneficiario, recordó además que a través de esta línea de ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, la administración autonómica busca incentivar el uso de energías renovables en los hogares gallegos con fines de ahorro energético. 

Pueden solicitarlas tanto los particulares como las comunidades de vecinos y están enmarcadas dentro de la Axenda Enerxética de Galicia 2030, que marca los objetivos intermedios a finales de esta década para conseguir la neutralidad climática 2050. En su última convocatoria, esta línea de ayudas tuvo un presupuesto de dos millones cofinanciados por los Feader. 

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