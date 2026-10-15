Ferrol registró en septiembre un incremento del 47,56% de las pernoctas

Todavia en octubre se siguen viendo numerosos turistas y viajeros por las calles Jorge Meis

El Concello de Ferrol informó ayer del balance de viajeros atendidos durante el mes de septiembre en las oficinas de turismo del puerto y la plaza de España. La concejala del área de Turismo, Maica García, explicó que los datos recabados “confirman a evolución positiva” de la actividad turística en la ciudad durante la temporada estival, favorecida también por las buenas condiciones meteorológicas, que contribuyeron a prolongar la afluencia de visitantes más allá de los meses centrales del verano. La tendencia refleja un aumento de la presencia de peregrinos, una mayor demanda de información turística y un crecimiento significativo de las pernoctas en la ciudad.

Con respecto al servicio de atención al viajero del centro, fueron atendidas 1.876 personas, frente a las 1.335 del mismo mes de 2025, lo que refleja “un importante incremento” de la demanda de información turística, como indican. La evolución inscrita durante septiembre da continuidad a la tendencia observada en los meses anteriores, marcada por una mayor afluencia de visitantes, el incremento de la presencia de peregrinos y un crecimiento significativo de las pernoctas.

La procedencia nacional continúa teniendo un peso mayoritario entre los ciudadanos atendidos en este servicio. García reveló que de las 1.876 personas inscritas, 1.383 procedían de distintos puntos de España, lo que representa el 73,72% del total. Por su parte, 493 eran visitantes internacionales, equivalentes al 26,28% de la totalidad.

Dentro del mercado nacional, Galicia ocupa la primera posición, con un 15,30% de visitas, seguida de Castilla y León, con un 12,47%, y de la Comunidad de Madrid, con un 12,05%. A continuación se sitúan la Comunidad Valenciana y Asturias.

En el ámbito internacional destacan una vez más los viajeros del Reino Unido, que representan el 28,75% de los visitantes extranjeros atendidos, seguido de Francia, con un 13,13%; Estados Unidos, con un 8,75%; Alemania, con un 7,92%, e Italia, también con un 7,92%.

La presencia de estos mercados “reforza a dimensión internacional da actividade turística de Ferrol e pon de manifesto a diversidade das procedencias, cun protagonismo destacado dos países europeos e unha presencia significativa de visitantes estadounidenses”, precisan desde el Consistorio. Además, durante el mes de septiembre se recibieron visitantes llegados de lugares tan diversos como Aruba, Panamá y Hong Kong.

En lo relativo al perfil de las personas atendidas, se observó una presencia destacada de visitantes adultos y sénior, con un interés especial por los recursos patrimoniales, históricos y culturales de la ciudad. Dicho lo cual, el patrimonio y los museos se vuelven a situar entre los principales motivos de consulta en esta oficina de turismo. El patrimonio concentra el 62,42% de las consultas y los museos el 58,32%. Tras ello se sitúan la naturaleza y las playas, con un 9,54% de las atenciones. Las cuestiones relacionadas con Ferrolterra supusieron el 6,77% de las peticiones de información.

Desde el Concello destacan el incremento de las pernoctas como uno de los “datos máis destacados” del pasado septiembre. “Durante este mes rexistráronse 906, fronte ás 614 contabilizadas en setembro de 2025. Isto supón un aumento do 47,56%, superior ao crecemento experimentado polo número de persoas atendidas na oficina”, afirmó la concejala.

Este dato, señalan desde el Concello, “resulta especialmente positivo”, ya que apunta no solo a una mayor afluencia de visitantes, sino también a una evolución favorable de las estancias turísticas en la ciudad.

Horario de invierno en San Felipe

Desde el Concello se informa además que uno de los recursos patrimoniales con más visitas, como es el castillo de San Felipe, adaptará su apertura a la reducción de luz natural con la entrada en vigor del horario de invierno. A partir del domingo, 25 de octubre, la fortaleza abrirá de forma continuada, de 10.00 a 18.00 horas, sin cierre al mediodía.