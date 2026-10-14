Responsables de Migraciones y Trata de la Conferencia Episcopal de visita en Ferrol

Los enviados de la Conferencia Episcopal visitaron Ferrol durante la mañana y se trasladaron a otros puntos de la diócesis por la tarde AEIG

Este miércoles iniciaron una visita a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Redondo, y la directora del Departamento de Trata del mismo organismo, María Francisca Sánchez. La estancia se enmarca en los encuentros habituales que ambos responsables mantienen con las diócesis españolas para conocer de primera mano los proyectos desarrollados en sus ámbitos de actuación.

La sesión de ayer arrancó en Ferrol, con una visita al proyecto O’Mencer, promovido por las religiosas Oblatas. Este recurso está especializado en la atención integral a mujeres en un contexto de prostitución y a víctimas de trata con fines de explotación sexual. Durante la visita, los responsables de la Conferencia Episcopal se entrevistaron con el equipo del proyecto y conocieron directamente su incidencia en la diócesis.

Por la tarde, acompañados por el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García, se desplazaron a Burela para ver el trabajo de las religiosas del Divino Celo. Allí visitaron el Fogar San Aníbal-Os Castros, centro pionero en Galicia en la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Iniciación cristiana

Los sacerdotes del arciprestazgo de Ferrol mantuvieron la pasada semana una reunión de trabajo en la que abordaron, entre otros asuntos, la programación de la iniciación cristiana de adultos para el nuevo curso, así como el calendario de próximas celebraciones comunes, tal y como se informa desde la Diócesis de Mondoñedo Ferrol. Así, se acordó que la catequesis para recibir la Confirmación se celebrará los viernes en la parroquia de San José Obrero de Narón y la iniciación cristiana para adultos será los domingos a las 18.00 horas, en Santa María de Caranza. l

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