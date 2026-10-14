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Diario de Ferrol

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Sanidad

Nueva resonancia magnética para el Hospital Ribera Juan Cardona

Este equipamiento es más amplio y cómodo y genera menos ruido y malestar en el paciente

Redacción Ferrol
14/10/2026 11:44
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La nueva máquina es más amplia y genera menos ruido
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La nueva máquina de resonancia magnética Signa Voyager 1.5 T ya está instalada en el Ribera Juan Cardona. Tras casi un mes de trabajos de acondicionamiento, la máquina está operativa y lista para ser utilizada por los pacientes, lo que supone una mejora en la capacidad tecnológica del centro.

Este nuevo sistema mejora la experiencia de los pacientes y facilita el trabajo del personal técnico y médico. Tal y como explica Balbino López Seoane, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico de Juan Cardona, “los beneficios son múltiples, no solo en el diagnóstico,sino también en el confort, pues reduce el grado de estrés asociado a estas pruebas”.

El equipo cuenta con un túnel extragrande, que proporciona una mayor sensación de amplitud y facilita la realización de las pruebas a personas con claustrofobia o necesidades especiales. Además, la camilla permite un acceso sencillo a pacientes con movilidad reducida y sus antenas un 60% más ligeras que las convencionales que se adaptan al cuerpo, reduciendo las molestias durante el examen. El ruido también se ha reducido significativamente y cuenta con un sistema de audio que permite escuchar música durante la prueba.

En el ámbito tecnológico, la resonancia incorpora algoritmos de inteligencia artificial capaces de reducir los tiempos de escaneo, manteniendo la calidad de las imágenes. La automatización de distintos procesos técnicos agiliza también la colocación del paciente y el procesamiento de los datos, permitiendo realizar las pruebas de forma más rápida y eficiente.

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El nuevo sistema reduce tiempos de escaneado
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Por último, incorpora mejoras en materia de sostenibilidad, ya que utiliza un 70 % menos de helio y está diseñado para no requerir recargas durante su vida útil.

La entrada en funcionamiento de la nueva resonancia forma parte de la estrategia de Ribera Juan Cardona de reforzar la tecnología y la cualificación de sus profesionales para ofrecer una atención sanitaria de calidad.

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