Los comuneros de San Xurxo censuran el uso de una pala en sus terrenos sin permisos

Imagen de archivo de la entrada a la zona de casetas en San Xurxo Jorge Meis

La Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Xurxo presentará una demanda ante la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia y el Concello de Ferrol por la ejecución de trabajos de movimiento de tierras en una parcela de su titularidad en la que existen asentamientos no autorizados, explican fuentes de la entidad a este periódico.

Exponen que fue el pasado viernes 9 de octubre cuando fueron avisados de que, con nocturnidad, la excavadora había iniciado las tareas en uno de los terrenos donde están ubicadas las cabañas, concretamente en la pista que sale de la parte trasera de la caseta de socorrismo hacia Punta dos Ríos. Cabe recordar que ninguna de estas construcciones cuenta con la autorización pertinente de los comuneros, que son los propietarios legítimos, y ambas partes llevan años de litigios.

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Desde la Comunidade de Montes alertaron rápidamente a la Policía Local de Ferrol y a la agente forestal, que acudió a la zona y verificó que una pala estaba realizando un desmonte de tierra en la parte trasera de una de las chabolas. Trasladan, además, que las personas que se encontraban allí habrían amedrentado a la funcionaria, que “llegó a tener miedo”, afirman.

Protección

especial Insisten desde la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Xurxo, por una parte, en que la ubicación de las casetas está para ellos fuera de la ley y apuntan que el enclave es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), formando parte además de la Red Natural 2000.

Esta protección afecta a todas las actividades que se realicen en los terrenos, que requieren de permisos específicos de cara a velar por la integridad de la fauna y la flora, de ahí que sea la Consellería de Medio Ambiente, además del Concello, el organismo al que le harán llegar la documentación de la demanda.