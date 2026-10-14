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Sanidad

La unidad móvil de donación de sangre llega a Ferrol este jueves con alerta de bajas reservas de 0+

El equipo se desplazará a la plaza de España durante la mañana y la tarde

Redacción Ferrol
14/10/2026 18:07
unidad de ADOS donación donantes sangre
La unidad de Ados atenderá a las personas que decidan donar en la plaza de España 
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La unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue del Sergas hace parada este jueves de nuevo en Ferrol. Tras su paso en jornadas previas por Cedeira y Narón el vehículo medicalizado atenderá en la plaza de España (al lado del Banco Santander) en horario de mañana y tarde, atendiendo a los voluntarios que decidan donar entre las 09.30 y las 14.30 horas y las 15.30 y las 21.00.

Este nuevo desplazamiento a la ciudad de Ferrol coincide con la alerta decretada en las últimas horas por parte del organismo autonómico ante la necesidad específica de sangre del tipo 0+, cuyas reservas están en un nivel muy bajo, como indican desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. 

Desde el Sergas se recuerda que además de poder aportar sangre en las unidades móviles que recorren Galicia a diario, es posible hacerlo también en los centros fijos. En Ferrol se encuentra uno en la planta baja del Arquitecto Marcide

Desde Ados recuerdan que cada día, los hospitales gallegos atienden una media de 2.800 urgencias, realizan 800 intervenciones quirúrgicas y un trasplante de órganos, así como 1.600 atenciones en los hospitales de día. Para más información, ADOS dispone del portal web: ados.sergas.gal, las redes sociales y el teléfono gratuito 900 100 828, donde se puede resolver cualquier duda relacionada con la donación de sangre.

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