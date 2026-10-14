La reunión de los martes en Cruz Roja Ferrol: disfrute y evasión para acabar con la soledad

El encuentro de cada martes en Cruz Roja se centró este martes en una sesión de gimnasia en la silla Daniel Alexandre

María Mercedes Ramón Espiñeira García no faltó a su encuentro de los martes en la delegación ferrolana de Cruz Roja, y eso que casi se le pasa su cita. “Como ayer [por el día 12] fue festivo, pensé que hoy era lunes y se me pasó por completo que vendrían a buscarme. Cuando me timbraron estaba en ropa de andar por casa, pero enseguida me cambié y me vine; eso sí, cuando vuelva seguro que me cambia el humor porque dejé todo manga por hombro”, explica con el humor que caracteriza a esta eumesa de nacimiento que lleva más de tres décadas viviendo en Ferrol, a donde se mudó tras separarse.

De eso de dejar a su marido y emprender una nueva vida en unos años en los que era poco común asegura que “siempre debí ser yo lo primero. Cuando al fin lo entendí, ya con 49 años, me marché sin nada y primero trabajé unos años en A Coruña. Después, me salió algo en Ferrol y aquí me quedé hasta hoy”, explica María Mercedes.

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Hace ya 35 años que Cruz Roja forma parte de su rutina. “Al principio ayudé como voluntaria, sobre todo durante las cuestaciones, y ahora soy una usuaria más y no falto a ninguna de estas reuniones”. Ella, llena de energía y vitalidad pese a que muchos dicen que supera los 90 –ni confirma ni desmiente, solo asegura que ha cumplido ya 29– explica que estas sesiones –en las que se habla de sus vivencias, se ofrecen formaciones y se hace gimnasia, entre otras– son una “válvula de escape” para la rutina del día de día, que es muy escasa y poco variada.

Mercedes Ramón Espiñeira Daniel Alexandre

“Yo soy de las que bajo al parque y enseguida revoluciono el grupo, pero aquí, en Cruz Roja, los encuentros son geniales, nos reímos y seguimos aprendiendo mucho, y no estamos solos”. Cuenta que tiene un hijo en Pontedeume –otro falleció– al que ve al menos una vez a la semana, “si necesito algo, aquí lo tengo siempre, por ahí no hay problema”, añade. Pero, aún así, no niega que es complicado no sentirse algo sola a veces.

"Un día especial"

“A ver, llevo así muchos años, desde que decidí separarme. Miedo de la soledad no tengo, pero sí que me gusta hablar con gente y relacionarme, y eso aquí lo tenemos”. El único achaque que tiene, a sus “29 años” –los que, además, aparenta de aspecto y de actitud–, es “la movilidad, que ya no es la que era. Por la calle ya no soy nadie sin mi andador, pero con él voy a donde sea, menos quedarme sin hacer nada y para venir aquí me van a buscar todos los martes”. Ella es una de tantas personas a las que la acción social de Cruz Roja les brinda la oportunidad de escapar de la soledad y la rutina por unas horas.

Lo mismo que le ocurre a otra de las beneficiarias de este programa, Encarna Lago Ramírez, de 78 años. Ella, como tantas mujeres y hombres de avanzada edad, vive sola en su casa desde que falleció su marido. Tiene dos hijos, uno en Narón y otro en Lugo, y también dos nietos. “Ellos hacen su vida, como tiene que ser, yo es lo que quiero, que ellos sean muy felices y que estén bien; pero sí, no voy a negar que me siento sola en ocasiones”, admite.

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Una soledad que una no busca, ni espera, pero que llega y, cuando es así, obliga a adaptarse a una realidad diferente, con la pena del vacío que dejan los que se van y el dolor de no tener con quien hablar cuando uno está en casa, haciendo la comida o poniendo la lavadora, o tal vez viendo ese programa de televisión. “Llevo ya muchos años viniendo, es como un día especial en el que todo cambia: te arreglas, sales de casa, disfrutas del camino hasta aquí y te encuentras con gente nueva y otra que ya conoces. Y son como amigos, con preocupaciones y vivencias parecidas o diferentes”, afirma la usuaria.

Encarna Lago Daniel Alexandre

Explica, además, Encarna que las actividades, que suelen variar, son estupendas. “Yo nunca pensé que a mi edad podría aprender tantas cosas, es una sensación maravillosa cuando te vas y dices: ‘¡Anda, eso yo no lo sabía y lo voy a saber ahora!’”. Y es que nunca es tarde para formarse y disfrutar de ese tiempo que, a veces, se pasa lento en la soledad de tantas casas.

Reivindicar a las mujeres de casa

En las sesiones, tanto Encarna como Mercedes pueden disfrutar de numerosas propuestas. “Estos chicos son maravillosos, siempre consiguen que nos vayamos de aquí felices por haber compartido un rato con otra gente, por poder expresarnos y hablar de nosotros, de nuestras ideas o preocupaciones”, comparte la primera, quien también quiso aprovechar su conversación con Diario de Ferrol para reivindicar el papel de las mujeres que sostienen los hogares.

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“No me gusta cuando me preguntan a qué me dediqué en la vida y yo les digo que a mi casa y entonces salen con eso de que he sido ‘ama de casa’. Las ‘amas’ eran aquellas que tenían criada en sus hogares y yo solo fui una mujer que cuidó de los suyos, y ese es un trabajo que siempre ha sido muy poco valorado. Empezando por el propio hogar, los hijos y el esposo rara vez agradecían que la comida estuviera lista y la casa arreglada, la compra hecha o la ropa lavada y planchada. Esa es la verdad”, lamenta.

Para combatir esa soledad en la que le ha tocado vivir ahora, Encarna explica que pone en práctica muchos de los consejos que le dan en cada una de las sesiones semanales en la delegación ferrolana de Cruz Roja, unas clases que le saben a poco. “Yo hablo mucho sola. Antes, cuando una persona iba por la calle hablando sola enseguida se pensaba que estaba loca. Pues para nada, ahora nos han enseñado que eso es bueno para la mente y hasta para la boca, las cuerdas vocales y la deglución. Todo es positivo cuando una pasa muchas horas sola en su casa y no tiene con quien hablar. Pues yo hablo conmigo misma y ni tan mal”, explica este martes, cuando realizaron gimnasia sentadas, “no veas lo que se suda, es genial”. Y así cada martes.