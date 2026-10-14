Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La candidatura única de Suso Basterrechea concurrirá por Esquerda Unida a la coalición de izquierdas en Ferrol

Se abrirán ahora procesos en el resto de partidos para escoger a quién postularán

Redacción Ferrol
14/10/2026 22:49
presentación catalogo e peche da expo Segura Torrella no Torrente
Basterrechea, cuando ejerció de comisario en la exposición de Segura Torrella
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una vez acabado el proceso de primarias en el seno de la agrupación de Esquerda Unida en la ciudad naval, la única candidatura presentada, la del exedil Suso Basterrechea, ha sido la elegida para concurrir a liderar la candidatura unitaria de izquierdas en la que está integrada la formación junto a Ferrol en Común, Movemento Sumar Galicia —la única que presentó a su número uno, Antón García Tenreiro—, Podemos y Anova Irmandade Nacionalista. 

Se abrirán ahora procesos en el resto de partidos para escoger a quién postularán. En el caso de FeC, donde presumiblemente se presentará su actual portavoz municipal, Jorge Suárez, fijarán próximamente en calendario interno. Entre todas las candidaturas se elegirá la lista que concurrirá a las locales. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620