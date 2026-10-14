La candidatura única de Suso Basterrechea concurrirá por Esquerda Unida a la coalición de izquierdas en Ferrol

Basterrechea, cuando ejerció de comisario en la exposición de Segura Torrella Jorge Meis

Una vez acabado el proceso de primarias en el seno de la agrupación de Esquerda Unida en la ciudad naval, la única candidatura presentada, la del exedil Suso Basterrechea, ha sido la elegida para concurrir a liderar la candidatura unitaria de izquierdas en la que está integrada la formación junto a Ferrol en Común, Movemento Sumar Galicia —la única que presentó a su número uno, Antón García Tenreiro—, Podemos y Anova Irmandade Nacionalista.

Se abrirán ahora procesos en el resto de partidos para escoger a quién postularán. En el caso de FeC, donde presumiblemente se presentará su actual portavoz municipal, Jorge Suárez, fijarán próximamente en calendario interno. Entre todas las candidaturas se elegirá la lista que concurrirá a las locales.