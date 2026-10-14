Ferrol suma dos colegios más al piloto de la vacuna contra la gripe

Imagen de archivo de una vacunación intranasal Cedida

La Xunta de Galicia comenzó este martes la segunda edición del proyecto piloto de vacunación antigripal escolar que lleva el suero intranasal, sin pinchazo, a 75 centros escolares de toda Galicia, cuatro de ellos en Ferrol, que suma dos colegios más con respecto a la campaña pasada. La finalidad de la Xunta este año pasa por lograr inmunizar a 26.536 escolares, con el objetivo de lograr una cobertura infantil del 60%.

El conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño, explicó que el piloto de este curso se ha incrementado a 20 centros más, lo que supondrá ampliar la inoculación de sueros a 7.500 escolares más que en la primera edición.

De 3 a 11 años

El titular de Sanidade manifestó que la pasada campaña la cobertura infantil (desde los seis meses a los 11 años) alcanzó el 54%. En este marco, el piloto de vacunación, de 3 a 11 años, alcanzó los 9.668 niños y niñas vacunados de 55 colegios, lo que representa una cobertura próxima al 51%, y que esta nueva temporada se prevé ampliar hasta el 60% citado. Al margen de las escuelas, también comenzó la vacunación para toda la población infantil en los centros de salud gallegos.