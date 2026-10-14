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Ferrol

Ferrol suma dos colegios más al piloto de la vacuna contra la gripe

El piloto de vacunación, de 3 a 11 años, alcanzó los 9.668 niños y niñas vacunados de 55 colegios

Redacción Ferrol
14/10/2026 14:00
Imagen de archivo de una vacunación intranasal
Cedida
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La Xunta de Galicia comenzó este martes la segunda edición del proyecto piloto de vacunación antigripal escolar que lleva el suero intranasal, sin pinchazo, a 75 centros escolares de toda Galicia, cuatro de ellos en Ferrol, que suma dos colegios más con respecto a la campaña pasada. La finalidad de la Xunta este año pasa por lograr inmunizar a 26.536 escolares, con el objetivo de lograr una cobertura infantil del 60%. 

El conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño, explicó  que el piloto de este curso se ha incrementado a 20 centros más, lo que supondrá ampliar la inoculación de sueros a 7.500 escolares más que en la primera edición. 

De 3 a 11 años

El titular de Sanidade manifestó que la pasada campaña la cobertura infantil (desde los seis meses a los 11 años) alcanzó el 54%. En este marco, el piloto de vacunación, de 3 a 11 años, alcanzó los 9.668 niños y niñas vacunados de 55 colegios, lo que representa una cobertura próxima al 51%, y que esta nueva temporada se prevé ampliar hasta el 60% citado. Al margen de las escuelas, también comenzó la vacunación para toda la población infantil en los centros de salud gallegos. 

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