Ferrol suma dos colegios más al piloto de la vacuna contra la gripe
El piloto de vacunación, de 3 a 11 años, alcanzó los 9.668 niños y niñas vacunados de 55 colegios
La Xunta de Galicia comenzó este martes la segunda edición del proyecto piloto de vacunación antigripal escolar que lleva el suero intranasal, sin pinchazo, a 75 centros escolares de toda Galicia, cuatro de ellos en Ferrol, que suma dos colegios más con respecto a la campaña pasada. La finalidad de la Xunta este año pasa por lograr inmunizar a 26.536 escolares, con el objetivo de lograr una cobertura infantil del 60%.
El conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño, explicó que el piloto de este curso se ha incrementado a 20 centros más, lo que supondrá ampliar la inoculación de sueros a 7.500 escolares más que en la primera edición.
De 3 a 11 años
El titular de Sanidade manifestó que la pasada campaña la cobertura infantil (desde los seis meses a los 11 años) alcanzó el 54%. En este marco, el piloto de vacunación, de 3 a 11 años, alcanzó los 9.668 niños y niñas vacunados de 55 colegios, lo que representa una cobertura próxima al 51%, y que esta nueva temporada se prevé ampliar hasta el 60% citado. Al margen de las escuelas, también comenzó la vacunación para toda la población infantil en los centros de salud gallegos.