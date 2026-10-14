Ferrol reivindica el papel de la mujer rural y su historia en la ciudad

Marina Beceiro Díaz, de Covas, es una de las entrevistadas en el libro Catu Martínez

El Ayuntamiento de Ferrol conmemora, un año más, el Día Internacional da Muller Rural, con un homenaje a muchas de ellas, que contribuyeron durante múltiples generaciones al desarrollo económico, social y cultural del municipio, como destacan desde el Concello. La celebración se ha fijado para el viernes 16 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Jofre, y con la misma se pretende reconocer su trabajo y visibilizar todas sus aportaciones.

La concejala de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, avanzó que el acto dará comienzo con la lectura de la declaración institucional por el Día Internacional da Muller Rural, rindiendo tributo de forma especial a las vecinas de las parroquias de Valón, A Cabana, Covas, Viladóniga-Vilasanche, Esmelle, Mandiá, Serantes, Marmancón, Santa Icía de Trasancos, San Xurxo, Doniños, Brión y otros lugares del término municipal que también fueron parte esencial de la historia de Ferrol.

Así, durante el evento se pondrá el foco en las mujeres que trabajaron la tierra con la ayuda del ganado, vendiendo excedentes, las que lavaron, cosieron, enseñaron, emigraron, emprendieron y sostuvieron sus comunidades. Figuras anónimas para muchos libros de historia, pero fundamentales para el desarrollo cotidiano de la ciudad, como indican desde el Consistorio.

Con este homenaje, el Concello busca “contribuír a recuperar esa memoria colectiva, recoñecer o valor do traballo das mulleres rurais e dar visibilidade a unhas experiencias e uns saberes que forman parte do patrimonio social e cultural do municipio”.

Uno de los momentos centrales de la celebración será la presentación del libro ‘As do Molido. As angueiras invisibles das mulleres rurais de Ferrol’ que encargó (y editó) el Ayuntamiento con Editorial Embora, escrito por la periodista y redactora en Diario de Ferrol Marta Corral y con fotografías de Catu Martínez.

La obra profundiza sobre las experiencias de las mujeres rurales y contribuye a “rescatar do esquecemento o seu traballo cotián, os seus esforzos e as súas vivencias”. Tras la presentación dará comienzo un coloquio en el que participará el alcalde, José Manuel Rey Varela, y varias protagonistas del libro. El Concello pondrá servicio gratuito de bus para facilitar la asistencia de vecinas de las parroquias rurales.