El TSXG reconoce el derecho a plaza en Navantia Ferrol a un aspirante tras un error de valoración

Trabajadores en Navantia Ferrol Daniel Alexandre

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso presentado por un hombre que se postuló en un proceso de selección de Navantia para ocupar una plaza de Técnico Sénior de Emergencia, Seguridad y Salud Laboral del que le habían excluido por una falta de documentación a la hora de acreditar su conocimiento de la lengua gallega.

Cristóbal Dobarro y Ana Montenegro, de Dobarro & Asociados, ejercieron de letrados del demandante, sosteniendo en su argumentación que la empresa pública había realizado una interpretación incorrecta de la normativa autonómica de las certificaciones, un extremo que admitió el alto tribunal, revocando la sentencia desestimatoria dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social nº 2 de la ciudad de Ferrol.

Explican desde el despacho ferrolano que el litigio se originó a raíz del proceso selectivo convocado en febrero de 2023. El aspirante aportó entonces la documentación oficial que acreditaba su conocimiento del gallego, equivalente al Celga 4, “pero la comisión de selección decidió no valorarla al considerar que debía acompañarla de un documento adicional de convalidación”, trasladan, informando de que el TSXG concluyó que “dicha exigencia carecía de respaldo legal” y que los informes aportados tenían, “por disposición expresa de la normativa autonómica, la misma validez” sin necesidad de realizar trámites a mayores.

Sostienen desde Dobarro & Asociados que la sentencia “constata que la falta de valoración del mérito lingüístico privó al candidato de un punto que resultaba decisivo para la clasificación final” puesto que, una vez incorporado, el aspirante superaba la calificación del tercer candidato inicialmente seleccionado y lograba así el acceso al puesto de trabajo que ahora avala el Tribunal.

Relevancia

Dobarro y Montenegro han valorado positivamente la sentencia, explicando que “restablece los principios de legalidad y de igualdad en el acceso al empleo, evitando que interpretaciones administrativas alejadas del tenor literal de la norma perjudiquen a los aspirantes”. Además, los letrados consideran que la resolución “reafirma que los órganos de selección deben aplicar estrictamente la normativa vigente y no pueden imponer cargas documentales adicionales cuando el ordenamiento jurídico ya reconoce expresamente la validez de determinadas acreditaciones”.

Con todo, destacan que la resolución adquiere especial relevancia porque “recuerda a las entidades públicas y del sector público empresarial no pueden exigir requisitos documentales adicionales cuando la normativa reconoce directamente la validez de determinadas titulaciones” y refuerza, además, “las garantías de los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo”, concluyen desde el despacho.