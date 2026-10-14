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Sanidad

El Sergas contrata el suministro de sillones para el Hospital de Día de Oncología de Ferrol

La licitación asciende a 60.000 euros

Redacción Ferrol
14/10/2026 18:02
Hospital Naval
En total se dotará a este espacio de 15 nuevas sillasl
Daniel Alexandre
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La Xunta publicó en las últimas horas en el Portal de Contratos Públicos de Galicia, la licitación, por importe de 60.076 euros, del suministro de 15 sillones con destino al Hospital de Día de Oncología del Área sanitaria de Ferrol. 

El material deberá contar con respaldo y reposapiernas regulables eléctricamente, posición RCP (Reanimación cardiopulmonar) para realización de compresiones torácicas, batería, ruedas con freno y soportes para sueros. Asimismo, los sillones que se deberán suministrar deberán incluir una mesa extraíble para suministro de dietas, disponer de reposabrazos adaptables, que sean sencillos de limpiar y soportar un peso de 180 kilos, entre otras características. 

El equipamiento previsto en el marco de este contrato busca garantizar una mayor comodidad y seguridad de los pacientes durante sus tratamientos. Las empresas interesadas en participar en este proceso de contratación tienen hasta el próximo 28 de octubre para presentar sus ofertas.

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