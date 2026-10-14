El Refugio de Mougá facilitó 34 adopciones durante el mes de septiembre

Una de las colonias felinas autoridades es la que está ubicada en el Sánchez Aguilera Jorge Meis

El servicio de lacería de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, gestionado por Servigal desde agosto, ha hecho balance del mes de septiembre, indicando que se han producido 34 adopciones en el Refugio de Mougá y 31 animales se han recuperado por parte de sus familias.

Enumeran que fueron un total de 58 ejemplares los que recogieron en las calles, 34 perros y 24 gatos, a los que hay que sumar otros trece —tres canes y diez felinos— que les entregaron directamente en el centro. De las entradas, solamente 16 tenían identificación con el chip correspondiente.

Al cierre del pasado mes, el albergue daba cobijo a 125 animales, traslada el Concello, indicando que las adopciones y los retornos a sus hogares constituyen uno de los principales indicadores de actividad del servicio que, desde que cambió de manos, facilitó la adopción de un total de 65 mascotas.

Colonias felinas

La atención a las colonias felinas es, según el Concello, una de las principales líneas de actuación. En septiembre se recogieron 68 gatos en estos puntos. Se identificaron, se esterilizaron y recibieron tratamiento veterinario. Este protocolo incluye el retorno a sus hogares cuando su salud lo permite, explican.