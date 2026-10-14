El litoral de Ferrol se mantiene sin ninguna zona A, tampoco en la franja externa

La batea de la ría funciona desde el año 2012 Jorge Meis

El mapa de clasificación microbiológica de las áreas de explotación de Galicia confirma que el GAL-03, el que abarca desde el cabo Prior hasta Punta Coitelada, no tiene ninguna zona A, es decir, con un nivel de contaminación por E. coli por debajo de los 230.

Este es el límite que establecen los reglamentos de la Comisión Europea para que los moluscos bivalvos que se extraen de estas aguas puedan comercializarse en fresco, sin ningún proceso de depuración, directamente al consumidor.

Del conjunto de los GAL en los que se divide el litoral de Galicia son mayoría los que se encuentran en situación de zona B, es decir, con una carga microbiológica por coliformes y, por lo tanto, necesiten pasara por una depuradora para reducirla hasta los parámetros de zona A.

En la ría de Ferrol, todos los bancos marisqueros de bivalvos son de zona B, incluido el litoral exterior, con la excepción de dos que están clasificados como C, es decir, sin posibilidad de que se puedan vender sin pasar previamente por la reinstalación.

En la ría hay desde 2012 una batea que permite depositar los bivalvos, no solo de los que se extraen en Ferrol, sino también en el resto de la zona norte, como el berberecho de Cedeira o los moluscos de Miño y Corcubión, que también usan este servicio.