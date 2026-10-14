El Concello invertirá más de 165.000 euros en reparar tres viales localizados en el núcleo de Trasouteiro

Imagen de archivo de uno de los viales de San Xurxo Daniel Alexandre

Dentro del programa de mejoras de las infraestructuras viales de las parroquias del rural, el Concello de Ferrol ha consignado un total de 165.265,72 euros para el aglomerado y la pavimentación de varios caminos en el lugar de Trasouteiro, en San Xurxo. Se trata de actuaciones incluidas en el Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS+ Adicional 2/2025 (2ª fase).

En concreto, los trabajos estarán encaminados a responder a las demandas que la vecindad trasladó, a través de la AVV, al gobierno local y que tienen como objetivo mejorar la seguridad en las pistas, facilitar la movilidad de residentes, así como de los visitantes, y garantizar unas condiciones de circulación adecuadas, enumeró este martes el alcalde, José Manuel Rey Varela, en rueda de prensa.

De este modo, la Xunta de Goberno Local aprobó ayer el expediente de contratación de las obras de aglomerado de un total de tres caminos que contarán con un plazo de ejecución de tres meses. Las tareas permitirán rehabilitar los accesos, mejorar la circulación y facilitar los desplazamientos diarios, valora el Concello.

Se arreglará el camino de As Bicudas-Castrillón, que presenta actualmente numerosos baches, fisuras y pérdida de la capa de rodadura; el ramal de Aguiriz, actualmente en tierra y con problemas de transitabilidad, especialmente cuando llueve, y el que va de Aguiriz a Fontás, que tampoco cuenta con pavimento y está muy afectado por irregularidades y falta de drenaje.