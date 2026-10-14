El Ballet de Kiev lleva la obra universal ‘El lago de los cisnes’ al Auditorio Álvaro Lamas

El Ballet de Kiev actuó en el mismo auditorio hace dos años Jorge Meis

La experiencia que tendrá lugar este viernes 16, a las 20.30 horas en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, ofrece la oportunidad de disfrutar del talento de los bailarines del histórico Ballet de Kiev, en una actuación que promete despertar todos los sentidos del público gracias a una puesta en escena espectacular, incluyendo decorados y vestuarios diseñados en exclusiva por los maestros más destacados de la ciudad ucraniana. En esta ocasión presentarán ‘El lago de los cisnes’, una de las obras más conocidas y queridas de la historia, compuesta originalmente entre 1875 y 1876, por Piotr Ilich Tchaikovsky.

Dirigida por Viktor Ishchuk, en el escenario ferrolano se presentará una versión de esta historia sobre el príncipe Sigfrido, que se enamora de la princesa Odette, convertida en cisne por un malvado hechicero. Este espectáculo lleva encandilando al público con su música y su coreografía desde el estreno, que tuvo lugar hace más de 100 años en Moscú.

El Ballet de Kiev fue fundado en 2017 por el propio Ischunk, reconocido solista del Teatro de la Ópera de esta misma ciudad, con el objetivo de crear una nueva compañía estable en la que se integrasen los artistas más destacados de Ucrania, y exportase por todo el territorio internacional el talento y profesionalidad del país. Desde entonces, ya van más de 700 actuaciones en los más prestigiosos escenarios de todo el mundo.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Jofre y en la página web de Ataquilla.