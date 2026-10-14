BNG y PSOE cargan contra el PP en el Parlamento por el transporte en bus

Mon Fernández durante su intervención Cedida

La sesión de la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos del Parlamento de Galicia, celebrada este miércoles, centró parte de su sesión en debatir sobre el estado deficitario del transporte por carretera en la comarca de Ferrolterra, una situación que sacaron a colación los diputados del BNG y el PSOE, Mon Fernández y Aitor Bouza, quienes llevaron consigo varias fotografías de algunas de las incidencias más destacadas de las últimas semanas.

El nacionalista recordó en primer lugar que “estamos a falar dunha bisbarra moi grande, que inclúe tamén Eume e Ortegal, onde a mobilidade competencia da Xunta ou ben non existe ou ben é un desastre” y enumeró las principales problemáticas de las líneas que opera Monbús y que afectan a todos los ámbitos que “deberían ser prioritarios”, como el trabajo, la enseñanza o la sanidad.

La directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, argumentó que la ausencia de un tren de calidad complicaba la movilidad en estos municipios, un extremo que Fernández censuró al recordar que el ferrocarril “fáltanos en Ferrol hai moitísimos anos”. A mayores, el diputado del Bloque preguntó por qué la estación de autobús era una “estación pantasma”, recordando que también la instalación es de competencia autonómica.

Bouza en la sesión de este miércoles en la Comisión Cedida

En cuando al PSOE, Aitor Bouza criticó el “vergoñento” servicio de transporte, preguntando qué es lo que está haciendo el gobierno gallego para “resolver un problema que non é deste ano nin de hai dous” y cuántas sanciones se le habían impuesto “ata o de agora á concesionaria por incumprimento do prego de condicións do contrato”.

Además, lamentó el socialista que el PP no hubiese estado en las protestas “por un transporte digno”, señalando directamente al regidor ferrolano, José Manuel Rey Varela, al decir que “é unha mágoa que o alcalde non se sumara cando despois é o primeiro en poñerse na pancarta”, en referencia a la manifestación comarcal por el ferrocarril”.

Finalmente, Bouza censuró también que la Xunta de Galicia “fale de 700 reforzos non servizo para cubrir os horarios nos que non hai prazas dispoñibles. Non lles da vergoña? Se falan de 700 reforzos é que o seu prego está mal feito”, concluyó el socialista.