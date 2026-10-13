VÍDEO | Denuncia una agresión con arma blanca en Caranza relacionada con un supuesto atropello anterior

Un joven denunció en la tarde este martes en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón haber sido víctima de una agresión en la avenida de Castelao, en Caranza, en torno a las 13.00 horas, por parte de una de los implicados en un presunto intento de atropello ocurrido el pasado miércoles, día 7, y que también fue puesto en conocimiento de los agentes. La persona agredida presenta un parte de lesiones que le habrían ocasionado J.A.B.G. y su hijo, según se cuenta en el escrito.

La versión de éstos difiere absolutamente de la que la semana pasada registró en la Comisaría de la Policía Nacional J.B.C. Según el nuevo testimonio, fue el vehículo presuntamente embestido el que se colocó intencionadamente delante para, tras dar un frenazo, provocar el impacto en la parte de atrás. “Lo hicieron a propósito”, relatan. Además, reconocen que entre ambos grupos, que tienen vínculos familiares, hay también problemas relacionados con un piso de las viviendas de la Bazán “que no es de él”, afirman, en referencia a J.A.B.G.

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Por otro lado, aseguran que están recibiendo continuamente amenazas por parte de J.A.B.G. En concreto, la pareja de su exmujer relata que “desde que estoy con ella me hace la vida imposible” y que ella —que responde a las iniciales R.C.M.— ha pedido una orden de protección que registró en la Comisaría este martes por la tarde.

No sería, añade, la primera medida de este tipo, pues dice que en el pasado también estuvo en vigor otra de alejamiento, pero que hace un tiempo que decayó. “Llevo cuatro años sufriéndolo”, relata este hombre, pareja actual de la exmujer de J.A.B.G., quien niega además que en el incidente del coche de la semana pasada él estuviera en su interior. “Estaba en el supermercado”, apunta.