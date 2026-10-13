Prace realizará la fase de Caranza de 'Abrir Ferrol ao mar' por 1,1 millones

Recreación del proyecto facilitada por el gobierno local Concello de Ferrol

La empresa Prace ejecutará la fase de Caranza del proyecto 'Abrir Ferrol ao mar' por un importe ligeramente superior a los 1,1 millones de euros y con un plazo de 13 meses que el gobierno local prevé que comience a contar antes de que finalice este 2026.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha anunciado la adjudicación al término de la Xunta de Goberno semanal, que se ha pospuesto hasta este martes por los compromisos institucionales de estas fechas, primero el hermanamiento con Lugo y el lunes con los actos del Pilar. "Hoxe damos un novo paso para facer realidade unha das grandes transformacións urbanas que Ferrol necesita e merece", dijo, antes de explicar a grandes rasgos las actuaciones concretas que se incluyen en la denominada fase 3A de Caranza. La B se ciñe exclusivamente al aporte de arena de la playa que se va a crear prácticamente a los pies del Auditorio Álvaro Lamas, pendiente de la autorización de Demarcación de Costas.

Así, el regidor apuntó que se trata de un proyecto que promueve una "reorganización integral" de la zona, "mellorando a mobilidade peonil e ciclista, reforzando os accesos desde o tecido urbano e potenciando os espazos de estancia, lecer e convivencia". En ese sentido, destacó que por ese tramo discurre el Camino Inglés y que se habilitarán áreas de juegos infantiles con pavimento continuo de caucho reciclado y espacios para el esparcimiento y el descanso, incluido un mirador.

El alcalde incidió también en el espacio de estacionamiento. Recordó que se habilitará un nuevo aparcamiento en una parcela que era de titularidad de la Xunta frente a la cafetería Bocelli, con capacidad para 50 plazas, y otro en la calle Fonte da Greza, con 24 más. Estas nuevas plazas se unen, dijo, a las que ya se crearon con la reordenación del vial y la disposición del estacionamiento en batería. Por otra parte, el proyecto de la fase 3A contempla también la renovación del parking público que hay al lado del Auditorio, "que presenta un mal estado de conservación" que hace unos meses motivó una serie de protestas por parte del ANPA del conservatorio Xan Viaño.