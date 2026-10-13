Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Prace realizará la fase de Caranza de 'Abrir Ferrol ao mar' por 1,1 millones

Las obras incluyen la creación de una playa a los pies del aparcamiento del Auditorio Álvaro Lamas

X. Fandiño
X. Fandiño
13/10/2026 13:22
Teniendo en cuenta que llevan ya mu
Recreación del proyecto facilitada por el gobierno local
Concello de Ferrol
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La empresa Prace ejecutará la fase de Caranza del proyecto 'Abrir Ferrol ao mar' por un importe ligeramente superior a los 1,1 millones de euros y con un plazo de 13 meses que el gobierno local prevé que comience a contar antes de que finalice este 2026. 

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha anunciado la adjudicación al término de la Xunta de Goberno semanal, que se ha pospuesto hasta este martes por los compromisos institucionales de estas fechas, primero el hermanamiento con Lugo y el lunes con los actos del Pilar. "Hoxe damos un novo paso para facer realidade unha das grandes transformacións urbanas que Ferrol necesita e merece", dijo, antes de explicar a grandes rasgos las actuaciones concretas que se incluyen en la denominada fase 3A de Caranza. La B se ciñe exclusivamente al aporte de arena de la playa que se va a crear prácticamente a los pies del Auditorio Álvaro Lamas, pendiente de la autorización de Demarcación de Costas

Así, el regidor apuntó que se trata de un proyecto que promueve una "reorganización integral" de la zona, "mellorando a mobilidade peonil e ciclista, reforzando os accesos desde o tecido urbano e potenciando os espazos de estancia, lecer e convivencia". En ese sentido, destacó que por ese tramo discurre el Camino Inglés y que se habilitarán áreas de juegos infantiles con pavimento continuo de caucho reciclado y espacios para el esparcimiento y el descanso, incluido un mirador. 

El alcalde incidió también en el espacio de estacionamiento. Recordó que se habilitará un nuevo aparcamiento en una parcela que era de titularidad de la Xunta frente a la cafetería Bocelli, con capacidad para 50 plazas, y otro en la calle Fonte da Greza, con 24 más. Estas nuevas plazas se unen, dijo, a las que ya se crearon con la reordenación del vial y la disposición del estacionamiento en batería. Por otra parte, el proyecto de la fase 3A contempla también la renovación del parking público que hay al lado del Auditorio, "que presenta un mal estado de conservación" que hace unos meses motivó una serie de protestas por parte del ANPA del conservatorio Xan Viaño. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620