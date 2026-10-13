‘Laboratorios Castrexos’, tres nuevos talleres gratuitos para los estudiantes de Ferrolterra

Una de las propuestas divulgativas de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, en este caso en el Torrente Ballester Jorge Meis

La Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, impulsada por la Universidade da Coruña –UDC– y el Concello de Ferrol, lanza una nueva propuesta educativa con la financiación de la Fundación L. Monteagudo. Esta iniciativa, denominada ‘Laboratorios Castrexos’, incluye tres actividades distintas, todas supervisadas por la doctora en Protección do Patrimonio Cultural por la UVigo y la USC, Lucía Brage Martínez, y se dirigen al alumnado de Primaria y ESO de la comarca de Ferrolterra.

Estos talleres gratuitos, que se desarrollarán en el Campus Industrial de Ferrol, nacen con el objetivo de fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural del pasado castrexo a través de una metodología participativa. Así, el estudiantado se convierte en protagonista del proceso de aprendizaje mediante la experimentación.

Modalidades

El primer laboratorio, titulado ‘Construímos un poboado castrexo’, se dirige al alumnado de 1º y 2º de Primaria, que aprenderá lo que es un castro y creará su propio asentamiento utilizando pintura, tijeras y pegamento.

‘As pegadas do barro’ es el nombre de la segunda propuesta, pensada en este caso para los cursos de 3º a 6º de Primaria y también para el de 1º de la ESO. En este taller, los y las participantes descubrirán la importancia de la cerámica dentro de la cultura castrexa, además de dar forma a su propia pieza.

En tercer lugar, la programación incluirá ‘As orixes da moda’, una actividad que se orienta a los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria, así como de 1º de la ESO. La actividad pondrá el foco en la indumentaria castrexa, atendiendo particularmente a los tejidos y elementos ornamentales.

Está previsto que cada uno de estos laboratorios, que cuentan con un máximo de 25 plazas, tengan una duración estimada de 90 minutos. La iniciativa nace sin un calendario concreto de las sesiones, ya que estas se irán organizando en función de las solicitudes que presenten los centros educativos y de la disponibilidad de los espacios para su desarrollo en el Campus Industrial de Ferrol.

Participar es totalmente gratis y las personas interesadas en recibir más información pueden ponerse en contacto llamando al teléfono 881 013 820 o enviando un correo electrónico a arqueodromo.ferrol@gmail.com.

Organización

La Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial nació hace cuatro años del convenio suscrito entre la UDC y el Concello de Ferrol, bajo la dirección de Juan Luis Montero Fenollós.