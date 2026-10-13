La sonrisa de Julieta vuelve a convocar a Ferrol para un gran festival el sábado 17

Lucía y Julieta en su barrio de Esteiro, dedicándole una sonrisa a las muchas personas que se paran para conocerlas y darles muchos ánimos Daniel Alexandre

Antes de tener a Julieta, la ferrolana Lucía García era una mujer con poca paciencia, confiesa. Ahora, casi tres años después, basta con compartir un rato con madre e hija para darse cuenta de hasta qué punto ha tenido que cultivarla. Ella, en cambio, se quita méritos. Su mayor logro ha sido precisamente ese, darle normalidad y ritmo a una vida que el síndrome de Rett, por el momento, les ha puesto patas arriba.

Hacer encaje de bolillos a diario entre consultas y terapias, tardar 15 minutos en recorrer el pasillo de su casa, ponerse guantes para meterle directamente en los molares la comida a la pequeña o manejar la jerga médica como si fuese pediatra son cosas que le salen con una naturalidad pasmosa.

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Recién llegadas de la revisión en el hospital de referencia, el Sant Joan de Déu, en Barcelona, “Julieta ahora mismo está en una situación estable; es decir, ni empeorando muchísimo ni mejorando muchísimo”, confirma Lucía. Enumera que le han hecho un montón de pruebas encaminadas, en el caso de la niña ferrolana, a determinar cómo va su actividad eléctrica —de cara a controlar la epilepsia—, el hígado —si está resintiéndose por la medicación—, sus pulmones —comprometidos por la afagia— y sus músculos y huesos que, al no caminar ni realizar determinados movimientos, podrían verse afectados, cosa que no está sucediendo porque le tocó una madre que no se cansa nunca.

Julieta entrenando con su comunicador para aprender a pedir agua con la vista F. C.

“Mi día a día es muy exigente, pero ella es la que me saca la energía, la paciencia... Y, sobre todo, porque veo los frutos. Mira, en Barcelona me acaban de decir que es una niña muy trabajada. Y ya dices: ‘Hay que seguir’. Y hay que hacerlo porque tiene una recompensa. Si te dijesen que no ha valido de nada seguirías igual, pero no con el mismo ánimo porque te podrías llegar a frustrar”, expone Lucía.

La agenda con Julieta, siempre y cuando no haya catarros u otra situación que comprometa su sistema inmune, incluye visita a fisioterapia, donde tonifica y ejercita los músculos, sobre todo de la espalda y las articulaciones; la hipoterapia, en la que puede trabajar, con ayuda de los caballos, toda la parte motora y la estimulación, y la piscina, para la movilidad y adaptación al medio. A mayores, Lucía se encarga de entrenar dos cuestiones igualmente importantes todos los días: la comunicación y la bipedestación.

La cita, que vuelve a tener Esmelle como escenario, ha contado con unas 60 colaboraciones y tendrá zona infantil, humor, música y sorteos

Le han facilitado recientemente un comunicador, que es una tablet con un lector de iris que facilitará que Julieta, una vez que aprenda a usarlo, pueda, por ejemplo, pedir agua o decir que tiene frío. Asimismo, cuentan con un bipedestador con el que la niña puede estar de pie y caminar con ayuda de su madre, algo que hace a diario y le ha ayudado a tener una cadera “prácticamente como la de una niña normotípica”, sostiene Lucía García, añadiendo también que estos aparatos que usan “han salido de los impuestos que pagamos todos. Hay cosas que las familias no podemos aportar con nuestra economía, como son las terapias, los tratamientos, las adaptaciones de las casas, los sistemas... Y la Seguridad Social es la que nos ayuda a darles a estas niñas una vida digna”.

Julieta, a pesar de que camina sola, se pasa buena parte del día de pie gracias a la constancia de su madre Daniel Alexandre

Escuchándola, no es de extrañar que reciba mensajes de familias de toda España pidiéndole consejo. “Les adelanto mucha información, pero también les digo que hay una cosa muy buena en el síndrome de Rett, y es la cantidad de investigación que hay, y eso es maravilloso. Entonces, se empiezan a ilusionar y lo viven como yo”, expresa, admitiendo que tras el diagnóstico “estuve muy mal, pero ella me carga de energías con su sonrisa cada mañana, con sus miniavances” y terminando con la reflexión de que “es una alteración genética tan estudiada que yo visualizo a Julieta muy mejorada: la veo independiente, con un trabajo adaptado, con sus amigas, en el parque, comiendo sola... Estoy muy esperanzada y esta es la maternidad que me tenía que tocar”.

Festival solidario ‘El Océano de Julieta’

Después del éxito del año pasado, la sesión vermú se ha convertido ya en el festival solidario ‘El Océano de Julieta’, una cita que promueve la Asociación Veciñal de Esmelle, la parroquia de donde es originaria la familia de Lucía. Este año han sido más de 60 los colaboradores, destacando especialmente Multiocio ET al prestar la carpa que se instalará en la pista del local social este sábado 17, entre otras atracciones. “Es una solidaridad que desborda, nunca podré devolver lo que están haciendo por mi hija y por mí”, valora la madre, recordando que todo lo recaudado irá nuevamente a la entidad Mi Princesa Rett.

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La jornada comenzará a las 12.30 con una hora de sesión de DJ, seguirá con monólogo de Pepo Suevos (13.30), conciertos de Nuevo Plan (14.30) y de BÖJ (17.00), el ‘Baile por Julieta’ de Paso a Paso (18.30), pinchada vespertina (19.00) y nocturna (22.00), y actuación de Scarecrow (20.15). Entremedias, se celebrarán sorteos a las 16.30, 18.45 y 20.00 horas con todo lo donado por entidades y empresas. Allí se podrán comprar rifas, además de disponer de una zona infantil gratuita y opciones para comer merendar o cenar: pulpo, tortilla gigante, bocadillos y pinchos con las consumiciones.