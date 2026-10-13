La reforma de cuatro puestos exteriores del mercado de Caranza costará casi 97.000 euros

Uno de los bajos que se arreglarán, actualmente en desuso Jorge Meis

Las obras de adecuación de cuatro establecimientos comerciales de la cara exterior del mercado municipal de Caranza comenzarán en breve, tras adjudicar este martes la Xunta de Goberno Local a la empresa Reformas Rebeva la ejecución de unos trabajos largamente esperados que permitirán recuperar esos locales en desuso. El importe del contrato se aproxima a los 97.000 euros y el plazo para entregarlas es de cuatro meses.

Se trata, según explicó el alcalde, José Manuel Rey Varela, de los puestos 3, 4, 5 y 6, que estaban actualmente vacíos y que, por lo tanto, una vez que se completen los trabajos, se podrán utilizar “fomentando o emprendemento e diversificando a oferta comercial deste espazo municipal”.

La actuación consistirá en el acondicionamiento de los cuatro locales, ubicados en la primera planta del mercado y con acceso directo, recordó el regidor, desde la avenida de Castelao. En cuanto estén operativos, los espacios ya podrán acoger los negocios previstos: una floristería, una mercería y también una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

El alcalde destacó el hecho de que con estas obras se pone fin a la “reordenación do mercado”, una instalación “renovada e máis acondicionada” por la que, dijo el regidor, “estamos a apostar. Non só por este, senón por todos os mercados municipais para convertelos en espazos de actividade económica, de proximidade e de servizo aos barrios nos que se localizan”.

Las obras en el de Caranza son las últimas que el ejecutivo local realiza en mercados de su titularidad. La anterior, como se recordará, fue la de la Pescadería de Ucha, que se inauguró a comienzos de agosto. En ese caso, los trabajos consistieron en una remodelación de más de 326.000 euros. Con esta intervención se pudo reorganizar el interior de la nave, despejando la parte central y creando un total de diez puestos, ganando metros útiles y habilitando un espacio más amplio. Entre las características de la nueva nave destacan dos zonas de descanso con bancos.

Con todo, las actuaciones en este edificio continuarán con la creación de un gastromercado, cuyos pliegos administrativos están actualmente en proceso de redacción.