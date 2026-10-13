La Cocina Económica recibe capturas y otros víveres procedentes de la jornada de pesca solidaria de la Armada

Algunos de los peces capturados el domingo C.E.

La Cocina Económica de Ferrol agradecía en las últimas horas a través de sus redes la entrega por parte de personal de la Armada de las capturas realizadas durante la sesión de pesca solidaria que se desarrolló el domingo 11 en la Esengra, en el marco de las actividades relativas al Día de la Hispanidad.

Algunos de los productos no perecederos entregados como cuota para tomar parte en el concurso de pesca C. E.

La acción, en la que tomó parte un buen grupo de personas, buscaba realizar capturas de cuatro variedades: chocos, jurelos, sargos y xardas. Se premió a los pescadores con mayor número de ejemplares pescados por modalidad y también al pescado más grande.

Cada participante debía aportar un lote de productos no perecederos para la Cocina Económica, que los recibía en las últimas horas, junto con muchos de los peces que fueron capturados durante la actividad.