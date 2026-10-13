Ferrol suma 52 centenarios y 32 personas con 99 años

El evento incluyó homenajes, degustación de chocolate y bolla y sesión de baile, que muchos disfrutaron Daniel Alexandre

Ferrol es una de las ciudades más envejecidas de Galicia, tanto es así que en el registro municipal constan a día de hoy 52 personas de 100 o más años y 32 vecinos que están a punto de cumplir el siglo de vida y que tienen, por tanto 99 años.

El Concello, a través del área municipal de Política Social acostumbra a realizar numerosas acciones para poner en el foco a estas personas de más edad y establecer medidas pensadas para ellos, para su bie­nestar y también disfrute. Tanto es así que el pasado jueves, en el Cantón de Molíns, se rindió tributo a muchos de ellos, entregando una serie de galardones. Entre los premiados estaba Mª Carmen Filgueira Díaz, a quien pudimos entrevistar en este periódico cuando cumplió los 100 años, siendo la residente de más edad de la residencia Mi Casa, donde lleva ya tres años. En esta ocasión disfrutó de la celebración organizada por el Concello con familiares y amigos, que se enmarca en los actos del Mes de los Mayores, que tendrá continuidad estos días acciones relativas al programa Ferrol Vivo.

Fiesta y homenaje a los mayores de la ciudad, celebrada por el Concello el pasado jueves Daniel Alexandre

El Consistorio quiso honrar a muchos de los presentes entre los que se hallaba también un vecino de ese grupo numeroso que casi cuenta el siglo de vida, de 99 años, como Andrés Costa, que fue Policía Local en el Ayuntamiento ferrolano y que compartió la celebración con su familia.

Esta fue una más de las acciones que se idean desde el gobierno municipal para este sector de la población. De hecho, no hay que olvidar que Ferrol es una ciudad amiga de los mayores, determinado así por la OMS en el verano de 2023.

Registro gallego

La Xunta de Galicia publicó el pasado 2 de octubre en el DOG la orden mediante la cual la Consellería de Sanidade crea y regula el Rexistro Galego de Persoas Centenarias (Regace). Se trata de un proyecto pionero que permitirá obtener información sociodemográfica, clínico-epidemiológica y estadística de importancia de profundizar en los factores de la longevidad y optimizar la atención sanitaria que se les presta a estos ciudadanos. Serán objeto de inscripción en el registro, aquellas personas que tengan cien o más años con residencia en Galicia. Cabe citar que esta es la comunidad con más centenarios de toda España, con una cifra estimada de más de 1.800 personas, lo que supone un 10,7% de la población que alcanza el siglo del Estado.

Gracias a los datos que se recaben en este registro, sometido al principio de confidencialidad y protección de datos, se podrá hacer un estudio completo sobre longevidad, al tiempo que se avanza en planificación y gestión sanitaria, valorando también las posibles actividades asistenciales orientadas a este grupo poblacional.

La esperanza de vida en Galicia se sitúa en los 81,19 años para los hombres y los 86,8 para las mujeres

Asimismo, el Instituto Galego de Estatística, recoge que la esperanza de vida en la comunidad gallega se situaba hace dos años en los 81,19 años para los hombres y 86,83 para las mujeres, con Ferrol a la cabeza de las ciudades de mayor envejecimiento poblacional.