Ferrol destina 20.000 euros a la campaña de regalos de Navidad para menores de 17 años

Uno de los elementos instalados las navidades pasadas en la ciudad Jorge Meis

El ejecutivo ferrolano aprobó este martes las bases que regularán la concesión de ayudas de la campaña de regalos de Navidad, una iniciativa del área de Política Social que dirige Rosa Martínez Beceiro y que este año dispondrá de un presupuesto de 20.000 euros.

“Ferrol é unha cidade solidaria que aposta pola infancia, de aí a recente declaración por parte de Unicef, e que aposta polas familias. Por iso, non queremos a ningún neno ou nena na nosa cidade sen agasallos de Nadal”, dijo el alcalde, que recordó que la ayuda está dirigida a menores que no hayan cumplido los 17 en la fecha de Reyes, el 6 de enero, y que lleven empadronados, al menos, seis meses.

El importe del vale será de 50 euros por cada niño o niña y podrá destinarse a la compra de juguetes, libros, ropa y material deportivo o tecnología en los establecimientos de la ciudad que acepten el vale.

Para percibir la ayuda, las familias solicitantes no podrán rebasar los límites máximos de renta establecidos en las bases, que se publicarán estos días en el Boletín Oficial de la Provincia –BOP– y también en el tablón de edictos de la sede electrónica municipal. Para poder pedir la ayuda, bien telemáticamente, bien de manera presencial en el Rexistro Xeral del Concello, se abrirá un plazo de diez días hábiles –sin contar sábados, domingos ni festivos– desde la fecha de salida en el BOP.