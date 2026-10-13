El Campus Industrial de Ferrol se prepara para las próximas conferencias ‘Auto-Sinerx-IA’

Juan Manuel Escaño abarrotó el año pasado el salón de actos en el marco de 'Auto-Sinerx-IA' Emilio Cortizas

Un grupo de profesores y profesoras del departamento de Enxeñaría Industrial vinculados a la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol organiza una nueva edición del ciclo de conferencias ‘Auto-Sinerx-IA’, que empezará este jueves 15 con la primera cita, continuando el miércoles 28 y jueves 29. Aunque esta actividad se dirige al alumnado de grado y de máster de la EPEF, también está abierta al resto de la comunidad universitaria y público general interesado.

Mañana, a las 12.30 horas, se inaugurará el programa en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, con la ponencia ‘Intelixencia Artificial: da aprendizaxe automática aos axentes de IA’, impartida por el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de La Laguna, Juan Albino Méndez Pérez, que realizará un repaso por la evolución del sector.

La siguiente sesión correrá a cargo del catedrático de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial de la Universitat Politècntica de Catalunya, Ramón Costa Castelló, que se ocupará de la conferencia ‘O papel do control automático no ciclo do hidróxeno’. En esta cita, el ponente se centrará en la importancia de los sistemas de control automático en este tipo de procesos, esenciales para la transición energética y descarbonización industrial.

Para terminar, esta edición del ciclo ‘Auto-Sinerx-IA’ se despedirá con la catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática, además de directora de la cátedra Extraordinaria ‘ONCE-Tiflotecnología’ de la Universidad Complutense de Madrid, María Guijarro Mata-García. Su intervención se denomina ‘Das máquinas que calculan ás que crean: a intelixencia artificial, IA xenerativa e inclusións’, y durante la misma reflexionará sobre la evolución de estas texnologías, las posibilidades que abre y la importancia de fomentar un desarrollo tecnológico que tenga en cuenta la accesibilidad y la inclusión social.

Esta iniciativa, con el nombre completo de ‘Auto-Sinerx-IA. A Automática e a Intelixencia Artificial como ferramentas para os desafíos da industria e da sociedade’, se posibilita a través de una convocatoria propia de la Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte de la Universidade da Coruña –UDC– y de las ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas de la Xunta.

Inscripciones

Las personas interesadas en asistir pueden apuntarse a través de este enlace y recibir más información a través del correo esteban.jove@udc.gal.