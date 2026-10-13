La Diputación firma este jueves la compra de la antigua sede de Banesto en Ferrol

Antigua sede del Banesto que albergará la sede de la Diputación Daniel Alexandre

La Diputación de A Coruña firmará este jueves ante notario la adquisición del edificio que en su momento albergó la sede del Banesto y que actualmente está en manos de la empresa local Nuvoo 21. Con esta operación, que supondrá un desembolso de 930.000 euros –la compra está exenta de IVA y, además, supone un ahorro de más de 195.000 euros con respecto al importe estimado–, el organismo provincial finaliza la primera fase de un proyecto que anunció hace un año su presidente, Valentín González Formoso, de dotar a la ciudad de Ferrol y a su área de influencia de un edificio para usos institucionales y de representación, fundamentalmente, aunque también albergará otras dependencias de tipo técnico.

El proceso de análisis del concurso abierto finalizó en julio con la adjudicación a Nuvoo 21. Hasta cinco empresas habían presentado sus ofertas, pero, al final, solo una de ellas cumplía con todos los requisitos que recogían los pliegos. Hasta la última fase del concurso llegó también el inmueble de lo que en su día fueron las galerías de Rafael y Vicente, entre las calles de la Iglesia y Concepción Arenal, propiedad de Constantinopla CB, aunque el hecho de que no fuese un edificio completo –las tres plantas superiores tienen un uso residencial– motivó su exclusión del proceso.

Abonará 930.000 euros a la firma para convertir el inmueble en un edificio de usos institucionales

Las otras tres opciones tuvieron menos recorrido en el trámite. Una de ellas no pasó el primer corte al no alcanzar la superficie útil mínima exigida –670 metros cuadrados– y por tratarse de un uso de viviendas en muy mal estado de conservación. En el caso de los otros dos –edificios completos en la calle Real y Sol– sí cumplían con el requisito de la superficie –de hecho, el inmueble de Sol es el más grande–, pero su estado de conservación fue, a juicio de los técnicos de la Diputación de A Coruña, determinante para no lograr el mínimo de puntos necesarios para avanzar en el concurso hasta la fase de evaluación basada en juicios de valor.

Así, entre la vieja sede de Banesto y las galerías Rafael y Vicente, el organismo provincial se decantó por la primera. En el caso de la segunda, un informe urbanístico al Servizo de Asistencia Técnica a Municipios concluyó que, en base al Plan Especial de Protección e Rehabilitación do barrio da Magdalena, el uso dotacional administrativo compartiendo edificio con el uso principal residencial solo puede situarse en planta baja, condición que no se daba aquí, pero sí en la propuesta de Nuvoo 21, puesto que el uso administrativo sí está permitido en edificio exclusivo.

A partir de ahora, la Diputación comenzará los trámites para licitar las obras de reforma interior de la que será su futura sede, que deberá tener un local de recaudación con una superficie de 200 metros cuadrados, con sala de espera y una sala de trabajo para un mínimo de doce puestos, un despacho independiente para la jefatura, una zona de almacén y archivo de documentación de 80 metros, así como un local para trabajo colaborativo de 100 metros, una sala de reuniones de 30, un auditorio y aula de formación con capacidad para 75 personas y un local de representación institucional, que deberá tener alrededor de 60 metros cuadrados.