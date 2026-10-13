Cruzar en rojo, obligatorio para los peatones en el cruce de As Pías, a la altura de la calle Juan de Austria de Ferrol

Semáforo de As Pías, a la altura de Juan de Austria Daniel Alexandre

El cruce semafórico de la avenida de As Pías, a la altura de la calle Juan de Austria, se mantiene permanentemente en verde para los vehículos y en rojo para los peatones.

Así lo han denunciado paseantes y vecinos que hacen ese recorrido a diario y que han visto como desde ya varias semanas no hay oportunidad alguna de cruzar con el semáforo en verde para los peatones.

Aunque el regulador de tráfico cuenta con pulsadores para que los ciudadanos accionen cuando desean cruzar, el semáforo no cambia de color, por lo que las personas deben atravesar una vía con cuatro carriles sin contar, en ningún caso, con prioridad, ya que se mantiene permanentemente en rojo.