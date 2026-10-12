Los vecinos de San Xurxo sufren frecuentes apagones sin que se les dé solución por parte de la suministradora

Vista de la parroquia de San xurxo Jorge Meis

Vecinos de la parroquia de San Xurxo han denunciado continuos cortes en el suministro eléctrico en las últimas semanas.

Según relatan, van desde apagones de tres horas a uno que se ha prolongado durante cuatro y hasta alguno de diez horas, además de habituales idas y venidas de suministro.

La distribuidora, tal y como relatan los afectados, abre la correspondiente incidencia y envía a los técnicos pertinentes, pero no aporta explicaciones sobre los motivos ni les da una solución definitiva, mientras, indican, el Concello alega que no es de su competencia, por lo que no toma medidas hacia la empresa.