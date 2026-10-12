Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los vecinos de San Xurxo sufren frecuentes apagones sin que se les dé solución por parte de la suministradora

Algunos se han prolongado hasta diez horas

Redacción Ferrol
12/10/2026 20:30
Vista de la parroquia de San xurxo
Vista de la parroquia de San xurxo
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Vecinos de la parroquia de San Xurxo han denunciado continuos cortes en el suministro eléctrico en las últimas semanas. 

Según relatan, van desde apagones de tres horas a uno que se ha prolongado durante cuatro y hasta alguno de diez horas, además de habituales idas y venidas de suministro.

La distribuidora, tal y como relatan los afectados, abre la correspondiente incidencia y envía a los técnicos pertinentes, pero no aporta explicaciones sobre los motivos ni les da una solución definitiva, mientras, indican, el Concello alega que no es de su competencia, por lo que no toma medidas hacia la empresa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620