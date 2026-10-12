La Ruta dos Faros cerró la temporada con ocupación completa en los trenes de Renfe

Imagen de una de las visitas a una parada de la Ruta dos Faros Archivo

La temporada de los trenes turísticos, que la Xunta y Renfe ponen en marcha coincidiendo especialmente con la época estival y ofertando varias rutas por la comunidad autónoma, ha concluido con un balance de un 93,4% de ocupación.

El programa contó este año con 13 itinerarios y 33 salidas, desarrolladas entre el 7 de marzo y el 3 de octubre, ofreciendo un total de 2.482 plazas, lo que supone un 9,4% más que la temporada anterior. La ocupación creció un 11% y precisamente una de las rutas con mayor reclamo es la que recorre la costa de la comarca de Ferrolterra, la Ruta dos Faros.

De los 13 itinerarios que conforman este programa, los que destaca Turismo de Galicia con ocupación completa son cuatro: la Ruta dos Faros, la de los Viños de Ribeiro-Rías Baixas, la Ruta do Viño da Ribeira Sacra y la de la Camelia en flor, erigiéndose como las opciones más demandadas de la programación.

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La Ruta dos Faros llega hasta Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península ibérica. Permite conocer espacios como Cabo Ortegal, el mirador de la garita de Herbeira, y el santuario de San Andrés de Teixido. La visita llega hasta Viveiro e incluye, de regreso, los acantilados de Loiba.

Además de este destacado viaje, la comarca dispone de otro itinerario en el marco de esta programación de recorridos en trenes, el de As Mariñas.

En este caso, el convoy parte de A Coruña y llega hasta Ferrol tras haber pasado por As Mariñas y Terras do Mandeo. El vehículo pasa por Pontedeume, con una parada para conocer su torreón y puente medieval, y ya en Ferrol se proyectan actividades como un paseo por la ría, desde el que se puede disfrutar desde la vista de las fortificaciones de La Palma y San Felipe, hasta un paseo guiado a pie por el Ferrol de la Ilustración, conociendo el barrio de A Magdalena.